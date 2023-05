Tóth Gabi kiakadt: durva dolog történt Hannarózával a játszótéren

Tóth Gabi a család.hu oldalán vezetett blogján számolt be arról, hogy Hannaróza két hét múlva kezdi az óvodát.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

Ám egy a közelmúltban történt esemény miatt az énekesnő aggódni kezdett a kislányáért. Ugyanis az a helyzet, hogy a kis Hannaróza szívesen ölelgeti a gyerekeket, ám ez nemrég egy játszótéri incidenst okozott.

A váratlan balhét azt váltotta ki, hogy egy édesanyának nem tetszett, hogy gyermekét megölelte Tóth Gabi kislánya, és ezt szóvá is tette.

- Az egyik anyuka odament anyuhoz, és utasította, hogy csináljon valamit az unokájával, mert az molesztálja az ő gyerekét. Mooolesztááálja! Ezt a kifejezést használta a 3, azaz hároméves lányomra, hogy molesztálja az ő gyerekét. El tudjátok képzelni, ahogy kicsi, ártatlan gyerekek, akik éppen tanulják kifejezni az őszinte érzelmeiket, »molesztálják« egymást? Mert én nem tudom. Én azt tudom elképzelni, hogy adott egy generáció, aki sokáig csak maszkokat látott arcok helyett, adott egy kicsi lélek, aki végre bontogatja a Covid ketrecébe akadt szárnyait és aki előtt kitárult a világ, és ő most a keblére akarja ölelni. Ez nevezhető bárminek, de nem molesztálásnak – magyarázta Tóth Gabi, aki azt is hozzátette: a helyszínen több szülő is döbbenten hallgatta végig az esetet.

(VIA)