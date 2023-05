Teltház előtt kezd fogyókúrába a magyar színész

A fentebb olvasható kissé paradox szövegnek minden egyes szava igaz. Feke Pál ugyanis Szente Vajk író-rendezővel összefogva megálmodta és végül színpadra vitte Magyarország első, egyszemélyes musical komédiáját. A Kockahas főhőse Paul, a negyven körüli musicalszínész nagy lépésre szánja el magát. Egy sikeres életmódváltást ígérő cég segítségét igénybe véve a hegyekbe megy, hogy elvonulva a világtól, a fitt-házban megszabaduljon a felesleges kilóitól. Trainer, instructor, lifestyle-coach, wellbeing adviser. Nos, ők mind nincsenek ott. Mert leszakadt a hó, ami elzárja a hegytetőt a külvilágtól. A főhős azonban mit sem sejtve megérkezik. A fitt-ház üres, a hó egyre csak hullik, ő pedig egyedül marad, mindössze tizennégy napra való élelemmel. A 14 nap pedig eltelik...

Feke Pál kockahasra gyúr a színpadon (Fotó: Markocics Gábor)

A Bors természetesen ott volt a darab sajtótájékoztatóján, ahol Feke Pállal beszélgettünk a musicalról és arról a fránya, vágyott kockahasról.

- Az az igazság, hogy nagyon boldog vagyok, mert nehéz feladat az, hogy az ember létrehozóként, producerként és még egyszemélyes szereplőként is színpadra áll.

Tele van a szívem, a lelkem, az agyam és nagyon izgulok és nagyon lelkes vagyok, mert ez egy szerelemdarab

- kezdte lapunknak a színész-énekes, aki lát átfedést a főhős és saját maga között. - Vajk nagyon ismer engem és nagyon sok olyan pillanat van az előadásban, melyekben megvan az azonosság. Én is húszonéve küszködök a fogyókúra kérdéssel. Én vagyok az a magyar előadó, akit ha meglát egy fogyasztóguru, átmegy inkább az út túloldalára. Nyilván a darab humora, iróniája és már a címe is ebből fakad. Mindig, mindenki ezzel poénkodott egész életemben, úgyhogy most ráépítünk egy előadást és szerintem ez vagány dolog- magyarázta Feke Pál, aki nagyon büszke a Kockahas szereplőgárdájára is, hiszen bár a színpadon mindvégig egyedül lesz, több karakter is bejelentkezik majd hozzá online, vagyis videóhívásban.

- Legendák is ott vannak a felvételeken és ez is igazán különleges lesz, hiszen ilyet talán még nem is csináltak korábban színházi előadásban. Valós időben kell nekem imitálnom, hogy velük beszélek. ez nagyon komoly feladat volt számomra, hiszen tű pontosan kellett megtanulnom, hogy mit és mikor kell mondanom, hogy kijöjjön a szöveg. Ott lesz velem a darabban Molnár Piroska, Szacsvay László, Csonka Bandi barátom, Peller Anna, Csobot Adél, Kautzky Armand, Balázs Klári, Korda György és persze Nagy Sanyi is, akik olyan sokat adnak ehhez az előadáshoz, hogy az nem is igaz - lelkendezett Feke Pál.