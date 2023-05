Döbbenet: őrjöngő férfi akart betörni Sebestyén Balázsékhoz

Döbbenetes esetről számolt be Sebestyén Balázs. Az ismeretes, hogy remek rádiósnak bizonyul az egykori tévés, és Magyarországon milliók kíváncsiak a mondandójára. Egy őrjöngő férfi ki szerette volna használni ezt a népszerűséget, hogy saját mondandóját ismertesse a világgal.

Sebestyén Balázs sokak kedvence Fotó: Markovics Gábor

Be akartak törni az éjszaka közepén a Rádió 1 székhelyére, erről Sebestyén Balázs mesélt a kedd reggeli rádióműsorban. Egy őrjöngő férfi ütötte-verte a Rádió 1 ajtaját, azzal a szándékkal, hogy bejusson és élő adásban bemondjon valamit. A helyszínre rendőröket kellett riasztani. Sebestyén Balázs azt is elmondta, ha sikerrel is járt volna az illető és bejut a stúdióba, akkor sem tudta volna közölni a mondandóját, hiszen a rádió ilyenkor éjszakai üzemmódban közvetít adást a hallgatóknak.