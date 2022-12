Szakíthatott a barátjával Opitz Barbi

Opitz Barbi továbbra is mélyen hallgat a december 23-án történt események után. Bár jó pár részlet már napvilágot látott az állítólagos elrablás ügyében, azt még mindig nem tudhatjuk, hányadán áll egymással a szerelmes pár.

Eddig csak a letörölt képek és videók árulkodtak arról, hogy az énekesnő pontot tehetett a kapcsolata végére, ám lapunk kiszúrta, hogy Albertnél is történt változás...

Barbi szakíthatott Alberttel Fotó: Bánkúti Sándor



Barbi minden kapcsolatot megszakíthatott

Az énekesnő nemcsak a közös fotókat tüntette el, már nem is követi az Instagram-oldalán Albertet. Ennek ellenére a 19 éves fiú profilján még ott virítanak a képek, melyek a szerelmükről árulkodnak: ölelik, csókolják egymást. Az azonban meglehetősen sokatmondó, hogy egyedülállóra változtatta a kapcsolati státuszát a Facebook-oldalán. Ott már nyoma sincs Barbinak, és annak, hogy egykoron szerették egymást.

Van még visszaút?

A barátok és a rajongók is rettenetesen féltik a 23 éves lányt, hiszen ha lehet hinni a pletykáknak, nem ez az első alkalom, hogy összezördültek. Bár az énekesnőt többször is figyelmeztették a szerettei, hogy bajba kerülhet Albert mellett, a szerelem teljesen elvakította őt. Ezért fajulhatott a dolog odáig, hogy Barbi édesanyja emberrablással vádolta meg a fiatal fiút, a történtekbe pedig a rendőrséget is bevonták.

Bár sem az énekesnő, sem pedig a menedzsere nem kíván nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, a családtagok és barátok megszólalásaiból arra lehet következtetni, hogy azon a bizonyos napon valójában is veszélyben lehetett Barbi. Kérdés, hogy ezek után van-e még visszaút? Megbocsájt-e még egyszer az énekesnő a kedvesének, vagy ezúttal végérvényesen lezárta kettejük kapcsolatát?

Nincs szerencséje a szerelemben

Az énekesnő alig pár hónappal azelőtt, hogy találkozott volna Alberttel, egy másik botrányba is belekeveredett. Akkor a volt barátja intim videót szivárogtatott ki róla, ami végül az interneten landolt, és rengeteg emberhez eljutott, nem kevés kellemetlenséget okozva ezzel Barbinak, aki feljelentést is tett az ügyben.