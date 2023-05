Mintha ikrek lennének: így néz ki most Terence Hill fia

A Bud Spencer és Terence Hill páros igazi legendának számít Magyarországon. Az olasz színészek többek között olyan filmekben szerepeltek együtt, mint a Kincs, ami nincs; Nincs kettő négy nélkül; Különben dühbe jövünk, és még folytathatnánk a sort. Most a szőke színész megmutatta fiát, és a rajongóknak leesett az álla.

Terence Hill szereti a magyarokat. Fotó: AFP

Kevés olyan ország van, ahol ekkora népszerűségre tett szert a Bud Spencer és Terence Hill páros, mint Magyarország. Talán még hazájukban, Olaszországban sincs annyi rajongójuk, mint nálunk, ezért pedig a két színész mindig is hálás volt. Ahogy arról már írtunk, Bud Spencer fia megköszönte a budapestieknek azt, hogy egy gyönyörű falfestményt készítettek az apjáról, 2016 júniusában pedig az egész országot megrázta a hír, miszerint a színészóriás elhunyt.

Terence Hill is tisztában van azzal, hogy mennyire szeretjük, így ő is nagyon hálás a magyarok szeretetéért. Most pedig egy olyan fotót mutatott, amellyel minden rajongót megörvendeztetett. Fiát ugyanis nem mutatja meg túl gyakran, születésnapja alkalmából azonban kivételt tett. Közös fotóval köszöntötte fiát, annyit pedig bizton állíthatunk, hogy le sem tagadhatnák a rokonságot egymás között.

Terence Hill igencsak megöregedett, de csibészi vonásai a mai napig megmaradtak. Sőt átörökítette fiára, aki éppen úgy néz ki, mint apja fiatalabb korában. Tejföl szőke haja és világító kék szemei megtévesztővé teszik a hasonlóságot.