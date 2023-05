Megint áll a bál Harry és Meghan körül: minden pletykát tagadnak

Áll a bál a királyi család Amerikában élő házaspárja körül. Miközben Harry herceg és felesége Meghan Markle pénteken ünnepelték az 5. házassági évfordulójukat, elképesztő feltételezések kaptak szárnyra a férfival kapcsolatban. Történt mindez azután, hogy a páros rajongói közül sokan értetlenül álltak azelőtt, hogy semmilyen ünneplést, vagy közös fotót nem osztott meg a házaspár az évfordulójukkal kapcsolatban, pedig a korábbi években mindig így tettek.

5 éve kelt egybe a herceg és párja/Fotó: AFP

A The Sun nevű lap az egyik legolvasottabb híroldal az Egyesült Királyságban, és ők a hétvégén egy nagyon súlyos váddal teli cikket tettek közzé, amelyben azt állították a hírforrásukra hivatkozva, hogy Harry herceg szobát bérel egy luxusszállodában, ahova Meghan nélkül szokott eljárni, illetve rendszeres résztvevő egy "klubban", ahol védik a magánéletet és a tagokat a kikapcsolódásuk ideje alatt. Mondanunk sem kell, a híroldal szerint ide is a felesége nélkül jelentkezett a herceg.

Most a PageSixnek cáfolta a híreszteléseket Harry herceg képviselője, aki szemenszedett hazugságoknak tartja a The Sun értesüléseit, és tagadja, hogy Harry bármilyen luxushotelbe is bérelne szobát a felesége tudta nélkül, ahova "elmenekülhet, ha egy kis magányra vágyik". A magánklubról pedig azt mondta, hogy valóban létezik egy ilyen hely, ahol a sztárok és celebek magánéletét foggal körömmel védik a vendéglátók, de itt a feleségével és két gyerekükkel járt Harry a napokban.

A képviselő rámutatott arra is, hogy bár nem rakott ki közös képet a páros az évfordulón, pénteken azért szűk körben megünnepelték a neves dátumot.

Néhány nappal ezelőtt lapunk is beszámolt róla, hogy Harry herceg és Meghan durva helyzetbe került, miután taxival menekültek egy paparazzi elől, aki órákon keresztül követte a hercegi párost.