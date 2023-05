Meghan Markle talpig aranyban parádézott - Fotók

Meghan Markle díjátadón járt, ahová férjével, Harry herceggel és édesanyjával, Doria Ragland is elkísérte a talpig aranyba öltözött ex-színésznőt.

Meghan Markle ismét megadta a módját az ünneplésnek / Fotó: AFP

Meghan Markle a Ms Foundation Women of Vision Awards díjátadójára volt hivatalos, a New Yorkban tartott eseményen őt is díjazták. Beszédében – nem túl meglepő módon – pedig arra biztatta a nőket, hogy legyenek a saját életük irányítói.

Beszéde mellett azonban egyeseket sokkal jobban érdekelt, hogy a férjével, Harry herceggel és édesanyjával, Doria Raglanddal érkező Meghan mit viselt a Ziegfeld Ballroomban tartott ünnepségen. A kétgyermekes anyuka, ugyanis egy pánt nélküli, aranyszínű ruhában jelent meg a rangos eseményen, amely a kolumbiai tervező, Johanna Ortiz darabja.

Természetesen nem az olcsóbb fajtából, a ruha ugyanis kb. 1850 dollárt (630 ezer forint) ér. Itt azonban még nem ért véget a rongyrázás: a szett része volt egy aranyszínű Tom Ford magas sarkú is, melynek értéke 1350 dollár (460 ezer forint), valamint egy hozzá illő Carolina Herrera táskát, amely 1100 dollárt (374 ezer forint) kóstál.

A Meghan egyébként az általa és Harry által működtetett Archewell Alapítvány példaértékű munkájáért vehette át a szervezet díját, miután 13 millió dollárt gyűjtöttek össze, és 3 millió dollárt adományoztak jótékony célokra az Archewellen keresztül – írja a Mirror.