"Majd az idő eldönti..." - újra összejöhet Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Februárban robbant a hír, hogy tíz év után válik Kucsera Gábor és Tápai Szabina. A hírt a kézilabdázó jelentette be ország-világ előtt egy érzelmes interjúban, s bár a rajongókat nem lepte meg a döntés, mégis szomorúan vették tudomásul. Nem is csoda, hiszen három közös gyermeket neveltek: Beni 2013-ban látott napvilágot, majd családjuk később két kislánnyal bővült: Milla 2018-ban, Bella pedig 2021-ben született meg. A tíz év alatt több pletyka is felröppent körülöttük, hogy valami nem stimmelhet a házasságukban, ám ezt minden alkalommal tagadták, végül azonban beismerték, hogy kudarcba fulladt a közös életük.

Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben

– nyilatkozta még év elején Szabina, aki vallomásában azt is megemlítette, hogy bizony megcsalás is volt a kapcsolatukban... Nem meglepő hát, hogy ezekután mindenki arra számított, hogy a volt szerelmesek majd szóba sem állnak egymással. Erre azonban csúnyán rácáfoltak.

Van még remény?

Mindent egy videó indított el, melyet Szabina tett közzé az Instagram-oldalán. A felvételen a csinos kézilabdázó mosolyogva mesélt arról, hogy aki teheti, látogassa meg exférje kalandparkját, ami a minap nyitotta meg kapuit. Meglepő módon a megnyitón ott volt a háromgyermekes édesanya is... Ezek után várható volt, hogy a felvétel óriási visszhangot eredményez, a rajongók elkezdték a találgatásokat, vajon kibékülhetett-e egymással a két híresség. A kérdésre az egykori házaspár ismerőse adott választ.

- Jóban maradtak, annak ellenére is, hogy sokan azt hittük, ez nem így lesz. Nyilván nem utolsó szempont, hogy összeköti őket három gyönyörű gyermek, akiknek szeretnék biztosítani a boldog családi hátteret, hiába nem élnek már egy fedél alatt. Igazából egy baráti kapcsolattá szelídült vissza a helyzet, ugyanúgy beszélnek egymással és segítik is a másikat. Az, hogy ebből lesz-e valaha több, nem tudom... Majd az idő eldönti - mondta a Ripostnak Kucseráék egyik ismerőse, akinek szavai adhatnak némi reményt a rajongóknak. Ugyanúgy, ahogy a szakértőé is, aki a lapnak kijelentette: nem kizárható, hogy egyszer még egymás oldalán találják meg a boldogságot.

- Ha egy ilyen volumenű válás után rendeződött a viszony, akkor valószínűleg az érintett feleknek sikerült megbeszélniük a sérelmeket. Fény derülhetett arra, hogy miért jutottak el a válásig, mik voltak azok a problémák, melyek odáig vezettek, hogy külön folytassák az életüket. Itthon egyébként rengeteg házaspár dönt a válás mellett anélkül, hogy egy szakértő, úgynevezett válásterapeuta segítségét kérjék. Megelőzhető lenne rengeteg válás, hiszen a kapcsolatok egyik alapköve a kommunikáció. Ha ez nem működik, akkor a sérelmek csak gyűlnek, míg nem ki nem pukkad az a lufi... - mondta Droppa Éva, családterapeuta, aki az újrakezdésről is kifejtette a véleményét.

Halovány az esélye annak, hogy egy ilyen lezárás után újra egymásra találnak a felek, azonban nem kizárható. Ehhez azonban mindenekelőtt egy feltáró beszélgetés szükséges, hogy kiderüljön, hol és mikor romlott meg a házasság, illetve felszínre kell kerülniük a sérelmeknek is. Nem egy könnyű folyamat ez, és valójában nagyon kevés párral találkoztam, akik egy viharos válás után visszataláltak volna egymáshoz

- tette hozzá a szakértő, ám a realitás most azt mutatja, nem valószínű, hogy ismét egy párként hivatkozhatunk Tápaiékra. Tekintve, hogy a csinos kézilabdázó a pletykák szerint egy másik férfi oldalán megtalálta a boldogságot.