Különleges helyen vesznek végső búcsút Lang Györgyitől

Falusi Mariann közleményt adott ki Lang Györgyi búcsúztatójának időpontjáról. A helyszín pont olyan egyedi, mint amilyen az énekesnő maga is volt, ugyanis a Fővárosi Állatkertben (14. kerület Budapest, Állatkerti krt. 6-12.), június 13-án, 19.00 órai kezdettel emlékeznek meg a Pa-dö-dö együttes oszlopos tagjáról.

Aki picit is ismerte az énekesnőt, pontosan tudja, milyen színes egyéniség volt. Különösen nem szimpatizált a feketével, ezért Mariann, a barátok és a családja mindenkit arra kér, lehetőség szerint színes öltözékben vegyenek részt a megemlékezésen.

A búcsúztató nyilvános lesz, ezért aki szerette, tisztelte vagy épp rajongója volt, a fent említett időpontban végső búcsút vehet Lang Györgyitől.

Lang Györgyi május 20-án hunyt el (Fotó: Bors)

Falusi Mariann közösségi oldalán közleményben adott hírt a részletekről:

Kedves barátaink! Búcsúzzunk el közösen Györgyitől úgy, ahogy ő akarná. Találkozzunk 2023. június 13-án, kedden 19 órakor a Fővárosi Állatkertben, a Főkapu téren, és emlékezzünk rá együtt, vidáman.

Gyertek színes ruhában, és kérünk benneteket, ne hozzatok virágot – az erre szánt összeget utaljátok át bármelyik civil szervezetnek, amiről úgy gondoljátok, hogy Györgyi is egyetért a céljaival. A közleménybe írjátok be: Lang Györgyi nevében. Gyertyát se hozzatok – Györgyi sem szeretné, és az Állatkert területén nem is szabad meggyújtani. A búcsúzás 20 óráig tart. Várunk titeket! Falusi Mariann – olvasható a közleményben.



Ahogy azt a Bors elsőként megírta, Lang Györgyi 66 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után, otthonában, barátai és családja körében május 20-án hunyt el.