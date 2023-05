Közzétették a koronázás utáni portrékat, egy fontos személy lemaradt róluk - Fotók

Mint ismert múlt szombaton, május 6-án tartották III. Károly király koronázási ceremóniáját. Ebből az alkalomból pedig most a királyi család hivatalos Instagram-oldalán megjelentek az első koronázás utáni portrék.

Elkészültek az első koronázás utáni fotók a királyi párról Fotó: WPA Pool

III. Károly királyról valamint Kamilla királynéről külön-külön is készültek képek, de csináltak egy olyan fotót is, ahol a família más tagjaival láthatóak. Azonban az utóbbin sem a gyerekek, sem Harry nem kapott helyet. A sussexi herceg esetében ez ahhoz is köthető, hogy nem vesztegette az idejét és a koronázás után, egy órával később már vissza is repült az Egyesült Államokba.

III. Károly és Kamilla a közös portéjuk mellett köszönetet mondtak a szervezőknek és mindazoknak, aki részesei voltak az ünnepnek.

A koronázás legnagyobb ajándéka volt, hogy tudtuk, támogatnak és bátorítanak bennünket, és hogy tanúi lehettünk az Önök kedvességének, amely oly sokféle módon jutott kifejezésre, most, hogy újra az Egyesült Királyság, a királyságok és a Nemzetközösség népének szolgálatának szenteljük életünket

- fogalmaztak.

A képeket Hugo Burnand készítette, aki korábban a királyi pár esküvőjén is fotózott, de Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos esküvői portréit is ő készítette - írja a People.

Íme a hivatalos koronázás utáni fotók: