Katalin hercegné: „Nem tudom leírni a nevemet”

Vilmos herceg felesége a brit királyi család egyik legkedveltebb tagja, örökös bája és kedvessége ellenére azonban néha még neki is muszáj nemet mondania.

Katalin és Vilmos az egyik legkedveltebb tagok a brit királyi családban Fotó: AFP

Katalin hercegné hétfőn váratlan látogatást tett a Chelsea Virágkarneválon, melyen több általános iskolás gyerek is részt vett, akik egyből megrohamozták példaképüket. A kicsik autogramot szerettek volna kérni a hercegnétől, amit ő udvariasan visszautasított.

Nem tudom leírni a nevemet, de rajzolhatok helyette

– mondta Katalin a 7 éves, Ruby nevű kislánynak, akinek egy virágot rajzolt. Mindez azonban kegyes hazugság volt. Nem arról van szó, hogy a háromgyermekes édesanya nem tudja leírni a nevét vagy hirtelen szívtelenné vált volna, mindössze eleget tett a brit királyi család egyik szabályának, miszerint nem adhat autogramot. A Daily Express értesülései szerint a királyi család tagjai a hamisítás elkerülése érdekében nem adnak autogramot. Így, még ha a nevét nem is írhatta le Katalin, több gyereknek is rajzzal kedveskedett, volt, akinek fát, de akadt olyan is, akinek egy virágos tópartot rajzolt – írja a People.