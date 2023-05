Újabb viszály a palotában: Vilmos és Katalin Kamilla királyné ellen fordult

Kamilla királyné kivívta Katalin hercegné haragját a király koronázása előtti időszakban! Ez az egész odáig vezetett, hogy a hercegné nem volt hajlandó pukedlizni az új királynő előtt - derül ki a Sky News cikkéből.

Fotó: Northfoto

Már lassan két hete, hogy III. Károly királyt és a királynét megkoronázták, azonban Tom Bower királyi szakértő csak most árult el néhány fontos információt a koronázás előtti időszakról. Bower szerint Katalin szándékosan nem pukedlizett Kamilla előtt, mivel neheztel rá. Állítólag a koronázási ceremónia vendéglistáján vesztek össze. Katalin ugyanis több családtagját szerette volna meghívni a történelmi eseményre, de Kamilla megakadályozta ebben, mivel azt akarta, hogy gyermekei és unokái jó helyet kapjanak. Így csupán a hercegné szülei és testvérei mehettek el, míg azoknak párjai már nem. Ez azért is érdekes, mert ezzel szemben Kamilla királyné még az exférjét is meghívta - de Katalin sógora már nem szerepelt a listán, ez pedig feldühítette őt. Katalintól így összesen négyen jelentek meg, míg Kamillától húszan.

- Ha megnézzük a koronázási felvételeket, akkor látható, hogy amint a király és a királyné elhagyják a trónt, és elindulnak a Westminster-apátság kijárata felé, mindenki meghajol és pukedlizik a király előtt, de senki meg sem mozdul, amikor Kamilla halad el. Ez azért volt így, mert megharadugtak rá - fogalmaz a királyi szakértő.

A feszültség csak tovább fokozódott másnap. A koronázási koncerten ugyanis Vilmos herceg is bosszút állt mostohaanyján: kiment a színpadra, és beszédet mondott, Kamilláról egyetlen szót sem ejtett, végig csak az édesapját és a tavaly elhunyt nagymamáját méltatta, és köszönetet mondott a nemzet szolgálatában dolgozóknak. A királynét Bower szerint feltűnően kihagyta.

- Egyértelműen érezhető volt a feszültség - tette hozzá Bower.