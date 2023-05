Életük bulijára készül Balázs Klári és Korda György

Balázs Klári és Korda György testben és lélekben is felkészülten várják a május 4-i, csütörtök esti Budapest Park-koncertjüket, ahol több hazai előadó is feltűnik majd egy-egy átdolgozás erejéig. A Bors elérte Klárikát, aki komoly ígéretet tett a bulival kapcsolatban.

Korda György és Balázs Klári már készen állnak Fotó: Szabolcs László / Bors

– Fizikailag nem igényel különösebb rákészülést a ma esti buli, hiszen Gyuri és én is alaposan edzésben vagyunk, mivel folyamatosan koncertezünk. Ami igaz, az igaz, ehhez a bulihoz kell majd szufla, hiszen mégiscsak majd' másfél órát leszünk a színpadon, de azt már most megígérhetem, hogy kirúgjuk a Park oldalát – nevetett Balázs Klári, aki a beszélgetés közben is az utolsó simításokat végezte a saját és persze Korda György fellépőruháin.

