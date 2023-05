Először szólalt meg második gyermeke születéséről Fresh Wiki: "Legbelül nagyon vágytam egy kislányra!"

Még vissza kell szoknia a nem alváshoz Fresh Wikinek, aki 44. születésnapja előtt adott életet második gyermekének. A sztáranyuka azt mondja: bár a császármetszés egy nagy, hasi műtét, mégis nagyon jó élmény volt kislányának születése.

Megszólalt kislánya, Mici születéséről Gyulai Viki Fotó: Instagram

Most először szólalt meg második szüléséről Fresh Wiki

Nagyon boldog és nagyon fáradt az énekesnő, aki második várandóssága alatt még egy költözést is levezényelt férjével.

Bevallom őszintén, voltak pillanatok, amikor egy lyukast garast sem adtam volna azért, hogy összejön, és a kislányommal már az új otthonunkba tudunk hazamenni a kórházból

– kezdte a gyönyörű énekesnő. – A második szülésem annak ellenére, hogy császármetszés volt, mégis nagyon jó élmény volt. Nagyon jó fej volt mindenki a szülőszobában, mindenki kedves volt, nem volt semmi feszültség vagy félelem, nagyon figyelmesek voltak. Így két nap múlva haza is tudtunk menni, az első napokban azért voltak fájdalmaim, mégis egy nagy, hasi műtét a császár. Azóta ez is sokkal jobb, még akkor is, ha a nem alváshoz még nem tudtam újra hozzászokni és azt is még szoknom kell, hogy kétgyermekes anyuka vagyok, nagy boldogság ez!

„Legbelül nagyon vágytam egy kislányra”

Viki csütörtökön ünnepelte 44. születésnapját, s bár nagy ünneplés nem volt, de végtelen boldogság igen.

– Nagyon örültem neki, amikor kiderült, hogy kislányt hordok a szívem alatt. Mert legbelül nagyon vágytam egy kislányra, akinek van haja. És Micinek annyi haja van, imádom. Persze nem csak én rajongok érte, hanem az egész család. Kisfiam, Samu körbe rajongja, minden nap kéri, hogy az ölébe tegyük. És valamelyik nap azt mondta: anya, nem bírok ránézni Micire, annyira cuki! Hát elolvadtam tőle, remélem ez a későbbiekben is így marad!