Gólyahír: megszületett Fresh Wiki kislánya

Gyulai Viki, a Fresh nevű együttes egykori énekesnője az Instagram-oldalán közölte, hogy megszületett a kislánya. A fotón látható a baba, aki április 11-én, a költészet napján jött a világra.

Viki decemberben jelentette be, hogy második gyermekét várja. Korábban már több képet is megosztott magáról az Instagramon, ahol már látható a gömbölyödő pocakja, év végén azonban azt is elárulta, hogy milyen nemű baba érkezik a családjukba.

„Lassan felfogom, kislány érkezik hozzánk! Már elkezdődött a visszaszámlálás, nagyon várunk, Pici” – írta akkor az Instagram-oldalán.