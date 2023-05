Fotóját látva elképesztő dologgal vádolták meg Hódi Pamelát

Az utóbbi hónapokban több magyar hírességet is megvádoltak azzal, hogy méregdrága, vényköteles szerekkel érték el az álomalakukat. Még Tatár Csilla is felszólalt az ügyben, aki csalódottságának és felháborodottságának is hangot adott, mondván, hogy ezek a készítmények pont azokhoz nem jutnak el az illegális használók miatt, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rájuk. A Saxenda és az Ozempic nevű injekciókat ugyanis testtömegcsökkentésre adják azoknak a betegeknek, akiknek a testtömegindexe jelentősen vagy kórosan eltér az egészségestől. A használatukkal a szakértők szerint 5-6 hónap alatt akár a teljes testsúly 10-15%-át is elvesztheti a delikvens. Az előbbit jellemzően 60 ezer forintért, míg az utóbbit 36 ezerért lehet megvenni, bár a múltkori botrány szereplője, egy 43 éves, magyar modell a természetben fizetett az orvosának a gyógyszerkért. Ám ez a balhé is elhalványul az új pletyka mellett, mely a napokban ütötte fel a fejét az interneten...

Hódi Pamelát azzal vádolták meg, hogy illegális szerekkel fogyott le (Fotó: Máté Krisztián)

A Redditen kezdett el terjedni egy fotó, melyet még Hódi Pamela rakott ki az Instagram-oldalára. A felvételen egy nyitott hűtő előtt áll a sztáranyuka, pár sasszemű kommentelő pedig kiszúrt az egyik polcon egy, a Saxendára hajazó készítményt. Ám jobban megnézve egyértelműen látszik, hogy semmi közös nincs a két dologban azon kívül, hogy kék színűek. Sem a felírat, sem pedig a csomagolás formája nem egyező az illegális gyógyszerével, tehát egyértelműen nem az lapul Pamela hűtőjében, amivel megvádolták, mégis folyamatosan alázzák őt ezen a platformon.

A meglátásom szerint Pami hűtőjében az egy olyan injekció, amit a cukorbetegek használnak... Bár ne legyen igazam!

- írta valaki, míg más reméli, hogy az idő majd igazolja a hírességet.

- Szerintem majd az idő igazolja. Ha stressztől fogyott, akkor lehet egyszer könnyen visszakúsznak a kilók. Ha saxenda, akkor azt folyamatosan használja majd. Anno, amikor nagy edzésekben volt folyamatosan közvetített róla. Mivel most ilyen jellegű tartalmai nincsenek, így kétlem, hogy mozogna. Márpedig, aki becsülettel próbál súlyt megtartani, az sportol - olvasható az oldalon.

Szánalmasnak tartom, hogy mindenkit alaptalanul megvádoltok ilyen-olyan szerek használatával. Azért gondoljatok már bele abba, hogy milyen nehéz időszakon ment keresztül Pamela... A gyász, a stressz, mind fogyaszt. Gondolkozzatok már!

- vette védelmébe egy rajongó a sztáranyukát. Persze a bejegyzést nem csak kommentek árasztották el, többen is belinkelték azt a fotót, melyen az a bizonyos kék "valami" látható. Ezt ITT tekintheted meg!

Alaptalan vádak

A Ripost megkereste Pamelát is az ügyben, s bár a témától függetlenül nem kívánt nyilatkozni, annyit elmondott, hogy a vádak alaptalanok, ahhoz pedig senkinek sincs semmi köze, hogy másnak mi lapul a hűtőjében. Reakciója természetesen érthető, hiszen amióta napvilágot látott ez a botrány, szinte minden vékonyabb hírességet megvádoltak a szer használatával...

Nem szeretnék nyilatkozni, az ilyen alaptalan vádakról pedig főleg nem. Egyébként senkinek sincs köze ahhoz, hogy másnak mi van a hűtőjében

- mondta a lapnak a sztáranyuka.