"Ezért komoly büntetés jár" - megszólalt egy orvos az injekcióval fogyó sztárok botrányáról

A Bors alig pár napja leplezte le a hazai celebek, influenszerek, színésznők fogyásának titkát. Bár a közösségi médiában azt látjuk, hogy kemény diétával és fegyelmezett edzéssel érik el a kívánt súlyt, a valóságban azonban méregdrága, vényköteles szerekkel varázsolják le a kilókat… Ezek közül a két kedvenc a Saxenda (liraglutid hatóanyag) és az Ozempic (szemaglutid hatóanyag) nevű injekciók, melyeket cukorbetegeknek írnak fel, vagy akiknek a testtömegindexe jelentősen vagy kórosan eltér az egészségestől. Azaz jobb esetben nekik írják fel, de manapság már szinte bárki hozzájuthat a készítményekhez.

A használatukkal a szakértők szerint 5-6 hónap alatt akár a teljes testsúly 10-15% -át is elvesztheti a delikvens, azonban ezek koránt sem veszélytelenek: hosszútávon károsítják az emésztőszerveket.

Megszólalt egy orvos is az injekciós-botrányról a Balázsékban (Fotó: Rádió 1)

Balázsék reggeli műsorában most egy orvos is megszólalt az ügyben. Dr. Tóth Tamás obezitológus elmondta, komoly büntetésre számíthat az az orvos, aki a cukorbetegeknek szánt készítményt felírja úgy, hogy az illetőnek nincs is ilyen problémája.

Nem követem ezeket a trendeket, de mindenhonnan azt hallom, hogy nagy hiánycikk ez az injekció. Azt tisztázzuk, hogy itt két készítményről van szó, amiből az egyiket legálisan lehet használni fogyókúrára, nem ez az, amit a cukorbetegnek is felírnak természetesen, de hasonló. Ez többek között az étvágyat is elveszi, az inzulinra érzékenyebbé válik a máj, azaz alkalmas a fogyásra. Bárki be tudja adni magának, nem kell hozzá nagy tudomány

- kezdte a doki, aki aztán rátért a fogyni vágyók illegálisan használt készítményére is.

- Ezt az injekciót csak szakorvos javaslatára adhatják ki. Ha valakinek úgy írják fel, hogy nem volt az illető cukorbeteg, akkor azért komoly büntetés jár - emelte ki az orvos, hozzátéve, hogy az illegális használók saját magukat verik át ezzel, hiszen nem tudják kiváltani vele az életmódváltást. Mivel örökké nem szurkálhatják magukba, előbb-utóbb visszatér az éhségérzet és a plusz kilók is visszavándorolnak.