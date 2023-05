Ezt nézd, mekkorára kerekedett Hosszú Katinka terhes pocakja! - Fotó

A háromszoros olimpiaibajnok úszónő márciusban jelentette be, hogy a párjával, Gelencsér Mátéval babát várnak. A bejelentés után Katinka visszavett a munkából is, a lapoknak akkor azt nyilatkozta, hogy bár az egész pályafutása alatt nem pihent ennyit, mint most, nagyon jól esik neki az édes semmittevés.

Hosszú Katinka a Katinka című film sajtóbemutatóján Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Nagyon szeretett volna babát

Katinka és Máté három éve alkotnak egy párt, és bár tisztában vannak vele, hogy a világhírű sportolót rengetegen szeretnék személyesen is ismerni, illetve tudni akarnak a magánéletéről is minden apró részletet, igyekeznek a lehető legcsendesebben megélni a hétköznapjaikat, kizárni a nagy nyilvánosságot az intim pillanataikból. Így történt ez a tavaly augusztusi esküvőjükön is, melyet a legnagyobb titokban tartottak Szentendrén. A páros egyébként már a szerelmük hajnalán megállapodott abban, hogy ahogy minden körülmény adott lesz, nagyon szeretnének közös gyermeket. A kicsi érkezése tehát tervezett volt, a leendő szülők pedig már most úsznak a boldogságban.

Hatalmasra nőtt a pocakja

Katinka a terhessége bejelentése óta több terhesfotót is posztolt már magáról, többek között megmutatta az idomait fürdőruhában a tengerparton és edzés közben is, amiért persze kapott hideget-meleget a hozzánem értő kommentelőktől. A beszólások szerencsére hidegen hagyják a kismamát...

Katinka megmutatta magát a strandon Fotó: Hosszú Katinka/Instagram

Nagyon helyesen nem törődik semmi mással, csak a születendő babájával és természetesen saját egészségével. Ennek meg is van az eredménye, Katinka csak úgy ragyog ebben az új szerepben. Nézzék csak, hogy mekkorát nőtt az elmúlt hetekben a pocakja: