Csősz Bogi vallomása: Pánikrohamokkal küzdött házassága elején

Nemrég bombaként robbant a hír: Csősz Bogi és török férje közel 15 év házasság után külön folytatják útjaikat, elválnak. Az üzletasszony most bevallotta: kapcsolatuk elején nehézséget okozott beilleszkedni exe kultúrájába, mentálisan megviselte a kihívás, pánikrohamok gyötörték a megfelelési kényszer miatt.

– Érdekes az utam, hiszen mindig jellemző volt rám, hogy soha nem akartam senkinek megfelelni. Aztán mégis úgy alakult, hogy a török kultúra lett az életem része, ahol rendkívül erős az elvárásrendszer. Vágytam arra, hogy a része legyek, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb megértsem és elsajátítsam a szokásaik, hogy megtanuljam a török nyelvet. Mindez olyan jól ment, hogy nagyon hamar azt kezdték mondani, pontosan olyan vagyok, mint egy török feleség – árulta el Bogi a 95.8 Sláger FM-en, a „Lélekközösség Peller Mariann-nal” című rádióműsorban, majd hozzátette: alaposan megküzdött ezért az elismerésért.

– Kezdetben adódtak nehézségek. Nem értettem, hogy miért ne öltözködhetnék úgy, ahogy én szeretnék. Aztán ebben is megtaláltam valahogy az arany középutat. Kialakult a saját stílusom úgy, hogy a török kultúrával is összeegyeztethető legyen a megjelenésem – ismerte el Csősz Bogi, akit eleinte pánikroham is gyötört.

– Mindent meg akartam tanulni a férjem kultúrájáról és amikor azzal szembesültem, hogy egy összejövetelen a férfiak és nők külön vonulnak, nem értettem.

Pánikrohamot okozott ez a másik féle működési elv.

Mi nem így vagyunk berendezkedve, nálunk egy pár leválik a közösségről. Ott viszont erősebb a közösség, annak próbálnak megfelelni. Tulajdonképpen ez egy örök nehézség maradt kettőnk között. Én egyre jobban vágytam volna arra, hogy megéljük a mi kettőnk kapcsolatát és függetlenedjünk a közösségtől. Ugyanakkor nem várhatom el valakitől, akinek ez adja a gyökereit, hogy csak úgy hátat fordítson ennek – vallotta be az üzletasszony.