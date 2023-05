Bochkor keményen beleszállt a TV2 sztárjába: "ez egy agyhalott"

Amióta csak feltűnt az egyik valóságshow-ban, azóta folyamatosan képes meglepetéseket okozni Csoki, akinél sosem lehet tudni, hogy komolyan gondol-e mindent, amit fiatalos hevében kiejt a száján. Olykor ugyanis olyasmit talál mondani, amitől az egyszeri embernek simán kiég az agya és leesik az álla.

Gáspár Bea csak nevetett Csoki próbálkozásán Fotó: SuperTV2



Bár a híresség már nyolc hónapja új életet kezdett Párizsban, ahol egy gyorsétteremben dolgozik, miközben arra készül, hogy profi bokszoló legyen Elefántcsontpart színeiben, hagyott itt maga után témát rendesen. Ennek oka, hogy most került adásba a Hal a tortán azon hete, melyben ő is megmutatta főzőtudományát. Közben persze beszélt is és ennek eredményeképpen került szóba a Bochkor hétfői adásában. A rádiós legenda egyenesen agyhalottnak titulálta a hírességet. Hogy miért? Nos, Csoki vallási meggyőződése, vagy inkább tévedése okán.

Történt ugyanis, hogy a Gáspár Beától kapott nehezítés miatt tepertőkrémet is készítenie kellett, mire ő rávágta, hogy mivel katolikus vallású, ő bizony nem érhet a népszerű kence alapanyagához. Bea asszony előtt egyébként le a kalappal, hiszen a képtelen állítás hallatán a szeme sem rebbent. Simán rendezte a Csoki fejében dúló káoszt.

Nos, Bochkor Gábor e történet hallatán fakadt ki élő adásban és megjegyezte, hogy egyre több agyhalott médiaszereplővel találkozni mostanában. Egyébként a Super TV2 videójából kitűnik, hogy Csoki nem gondolta komolyan a kijelentését, csupán próbálta valahogy megúszni a feladatot... Az eltelt időben pedig biztosan sokat fejlődött a gasztronómiai tudása, hiszen mégis csak egy étteremben vállalt munkát.