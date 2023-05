„Alig kaptam levegőt” - Barta Sylvia először mesélt gyermeke elvesztéséről

Az 53 éves Barta Sylvia már több mint két évtizede él boldog házasságban férjével, két lányuk is született, akik ma már 19 és 17 évesek. A TV2 sztárját azonban mai napig megviseli az a tragédia, ami vele és férjével történt még a kapcsolatuk elején és erről korábban még soha nem beszélt nyíltan.

Barta Sylvia összetörve mesélt első gyermeke elvesztéséről / Fotó: YouTube

Ez a szívszorító tragédia pedig első gyermeke elvesztése. Az időjós szerint eddig azért nem mesélt róla, mert még a mai napig nehéz számára felidéznie az akkor történteket. Barta Sylvia most Palik Lászlóék műsorában törte meg a csendet fájdalmáról, amikor családjáról mesélt. Mások mellett elmondta, hogy férjével még 2000-ben ismerkedtek meg, majd 2002-ben már össze is házasodtak. Az időjós szerint mindig is szerettek volna gyereket, ezért ezzel sem vártak sokáig, és nagyon izgatottak voltak, amikor megtudták, hogy úton van az első baba, aki azonban végül soha nem érkezett meg az életükbe.

Az első babánkat elvesztettük. Ráadásul úgy vesztettük el a babát, hogy az első olyan ultrahang-vizsgálatra mentünk, ahová közösen lehet az apával menni. Emlékszem, hogy kint várakoztunk a folyosón, izgatottan, mint két tinédzser. Állítólag már lehet látni, nem csak foltokat. Ez az első alkalom, amikor már egy picike babát látsz. Szólítottak, bementünk. Hasi ultrahang, sokáig nem szólalt meg az orvos. Aztán mondta, hogy sajnos itt nincs minden rendben. Óriási csönd, éreztem, hogy a mellkasomra nehezedik onnan föntről valami. Alig kaptam levegőt – egyébként most is, ahogy mesélem. Azt mondta, hogy ennek a babának nincs szívhangja, ez a baba már nem él. Onnantól kezdve egy darabig megsemmisültem

– mondta a tragédiáról Barta Sylvia. A TV2 időjósa szerint annyira megviselték a történet, hogy nem is emlékszik pontosan, hogy mi történt.

Nem is emlékszem, hogy pontosan mi történt. Valahogy összeszedtük magunkat. Azon a folyosón, ahol ott virgoncan vártuk, hogy bemehessünk, úgy mentünk ki, mintha ólomcipőt viselnénk. Alig tudtunk vánszorogni. Beültünk a kocsiba és csak ültünk, egy szót nem tudtunk szólni

– mesélte az időjós a Palikék Világa by Manna című műsorban. Sylvia még annak ellenére sem tudta feldolgozni a múltban történteket, hogy azóta már született két csodás gyermekük is.