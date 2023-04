Zámbó Árpy testvére elvesztette a látását - “Szinte egyik napról a másikra megvakult"

Zámbó Jimmy testvérének, Györgynek a kálváriája évekkel ezelőtt kezdődött. Két esztendeje a közösségi oldalon írt bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy imádkozzanak érte, mert nagyon nagy a baj. Mint kiderült, azonnali műtétre volt szükség, ugyanis elzáródott egy ér a nyakában. Akkor szerencsére sikerült orvosolni a problémát, de tavaly márciusban újabb rossz hír érkezett: György ismét sztrókot kapott. Árpy nem sokkal később tett nyilatkozatában elmondta, az állapota ugyan lassan, de javul.

A rengeteg rossz hír után most úgy tűnik, György újra látni fog (Fotó: Bors)

- György bátyánk ismét kórházban van és nagyon aggódunk is érte, hiszen két évvel ezelőtt egyszer már átesett egy súlyos agyvérzésen, amiből még nem épült fel teljesen. Most az volt a szerencse, hogy éppen nála volt a gyógytornász, aki azonnal felismerte a stroke tüneteit és hívta a mentőket. A segítség pillanatok alatt meg is érkezett és nagyon gyorsan bevitték a Honvéd Kórházba, ahonnan az első vizsgálatok után átszállították a Nyírő Gyula Kórházba, ahol jelenleg is kezelik - számolt be 2022-ben testvére állapotáról Árpy, miután György másodszorra is sztrókot kapott.

Látják a fényt az alagút végén

A sok ijesztő történés után újabb csapás érte a családot: György a cukorbetegségéből kifolyólag másfél évvel ezelőtt elvesztette a látását. Nehéz időszak van a család mögött, most azonban felvillant egy halvány reménysugár, ha minden a tervek szerint alakul.

Zámbó Árpy örömmel mesélte el a Borsnak, hogy valóságos csoda, ami most a legidősebb testvérével történik: György hamarosan újra látni fog.

Húsvét előtt megműtötték a jobb szemét. A Honvédkórházban lemondtak róla, de szerencsére egy baráti segítséggel Szegeden találtunk egy orvost, aki vállalta a másfél órás operációt. Nem részletezte, hogy pontosan mit csinált vele, úgy tudom, valamilyen gázzal töltötték föl a szemét. Most 3-4 hetet kell várni a végleges eredményre, ez idő alatt felszívódik a gáz, amivel feltöltötte és 2 óránként csepegtetni kell a szemébe egy speciális szemcseppet. Az orvos azt ígérte, hogy Gyuri látni fog, aztán a másik szemét is megműti. Remélem, hogy a jó Isten velünk van és minden jól alakul

- mondta bizakodva Árpy, s hozzátette, lelkileg nagyon megviselték a testvérét az elmúlt év küzdelmei.

- Másfél éve elvesztette a szeme világát. Egy jókedvű ember volt, a családban a legvidámabb, aki mindig pozitívan állt az élethez. Jöttek a betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség, hirtelen fogyás, aztán pedig az, hogy szinte egyik napról a másikra megvakult. Kerekesszékben kellett őt szállítani, mert annyira erőtlen. A felesége mindenben segít neki és a család is mellette áll. Reménykedünk benne, hogy látni fog és idővel újra a régi lesz. Mindannyian nagyon örülnénk neki, ha ott lehetne a következő Jimmy Emlékkoncerten, amely május 20-án kerül megrendezésre a Csepeli Munkásotthonban. Az országos emlékkoncert sorozat pedig töretlenül zajlik már 22 éve, az idei első állomás május 1-jén lesz, amit 47 további követ majd - tette hozzá bizakodva Árpy.