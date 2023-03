"Nagyon erős energiákat éreztem" - Felzaklatta Jimmy dala a Sztárban Sztár versenyzőjét

Szem nem maradt szárazon Schoblocher Barbara vasárnapi produkciója után a Sztárban Sztár színpadán. A fiatal versenyző a néhai legenda, Zámbó Jimmy egyik lírai slágerét, a Még nem veszíthetek című dalt adta elő, és bár sok énekesnő megrettenne ettől a feladattól, Barbara a zsűrit és a nézőket is lenyűgözte, nem is meglepő, hogy a produkcióra maximális, azaz 50 pontot kapott, sőt, később ő lett a napi győztes is.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

A dalt követően az énekesnő őszintén elmondta Tillának, hogy keze-lába remeg, nagyon zaklatottá vált attól, hogy gyakorlatilag pár perc erejéig megidézte Jimmy szellemét, sőt, valamiféle különös energiát is érzékelt odafentről.

"Olyan energiát hoztál ide a színpadra, hogy remegek. Nem megpróbáltál utánozni valakit, hanem azzá váltál"

- mondta az értékelésnél könnytől csillogó szemekkel Lékai-Kiss Ramóna.

Nagyon erős energiákat érzett

A Bors kíváncsi volt arra, enyhült-e az élő adás végére Barbara zaklatottsága, valamint ennek az érzésnek a pontos okát is tudni szerettük volna. Az énekesnő bár nagyon szerette volna pontosan megfogalmazni, mi játszódott le benne, úgy érezte, még kell pár nap, hogy leülepedjenek benne a dolgok.

"Még én magam sem tudom, hogy mi volt ez. Azt éreztem, hogy az emberek körülöttem is érzik, hogy egy nagyon furcsa kisugárzásom lett. Én nagyon szeretem ezt a dalt, szerintem gyönyörű, és olyan mély érzelmeket hoz ki az emberből, amikre a lehető legjobban próbáltam rácsatlakozni, és sikerült is rácsatlakoznom olyan csatornákra, amilyen csatornákat tud nyitni ez a dal. Éreztem a tévénézők tekintetét magamon, bármilyen furcsán hangzik is. Attól is zaklatott lettem, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki már nincs köztünk, és őszintén sajnálom, hogy nem ismerhettem meg személyesen. Lehet, ez pár nap múlva letisztul, de sikerült annyira átadnom magam a dalnak, hogy az ekkora hatással lehetett rám. Nagyon erős energiákat és rezgéseket éreztem"

- árulta el a Borsnak Barbara, aki pont elkerülte a stúdióban Zámbó Krisztiánt, de nagyon szeretne vele találkozni. Annak viszont örül, hogy nem tudta előre, hogy Jimmy fia ott ül a nézőtéren, miközben énekel.

Zámbó Adriánnak tetszett a produkció

Jimmy legkisebb fia, Zámbó Adrián hétfő reggel egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban ismerte el Barbara tehetségét, szerinte is nagyon jól hozta a fiatal versenyző legendás édesapja karakterét.

Fotó: Instagram

Christina Aguileraként is lenyűgöző volt

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Zámbó Jimmy megformálása után Barbara egy egészen döbbenetes átalakuláson ment keresztül, hiszen a párbajban Christina Aguilera bőrébe bújt, csakúgy mint Gubik Petra. A zsűri egyértelműen őt találta jobbnak, 4 plusz pontot is bezsebelt az ítészektől, és az összteljesítménye alapján ő lett a napi győztes.

A versenytől egyébként Sipos Tomi búcsúzott.