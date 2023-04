Trap kapitány bevallotta: Zavarba hozta Tóth Andi kedvessége

Trap kapitány örül, hogy anno igent mondott a TV2 felkérésére és szerepel a Sztárban Sztár műsorban. De azt még ő sem gondolta, hogy ilyen sokáig eljut a versenyben.

Soltész Rezső bőrébe bújva is elvarázsolta a zsűrit Trap kapitány Fotó: Szabolcs László / Ripost

Trap kapitányt zavarba hozta Tóth Andi kedvessége

Molnár Tibi, alias Trap kapitány került úgyis a kiesés szélére, hogy a zsűritől maximális 50 pontot kapott. Az ítészek többször megmentették, a múlt héten pedig a közönség nyomta meg a végén a szavazatokat rá, így végül Sipos Tomi számára ért véget a verseny. Tóth Andi minden egyes adásban felhívta a nézők figyelmét arra, Trap kapitány milyen alázattal áll az utánzásokhoz és milyen zseniálisan ad elő szinte bárkit.

Nagyon jó kis utazás ez, szerepelni ebben a műsorban, tényleg ki lehet jelenteni, hogy alakultak ki barátságok

– mondta a Borsnak a Tha Shudras frontembere. – Nem gondoltam az elején, hogy ilyen sokáig eljutok, mert mint ahogy Schoblocher Barbit, engem sem ismernek úgy a televíziónézők, hiszen eddig nem nagyon láthattak a tévében. Nagyon jólesik, hogy a zsűritagok többször megmentettek, mert jónak találnak. És Tóth Andi kedvességét is nagyon köszönöm, néha már zavarbaejtő, hogy ennyire kiáll értem!

Szerelme és a zenekara támogatja

A műsor elődöntőjében ismét két dallal állnak színpadra a versenyzők. Trap kapitány először a Maneskin frontemberének bőrébe bújik.

– A zenekar és a szerelmem is nagyon támogatnak. Azért már én is fáradok így a hetedik héten, és most is, mint mindig, az angol szöveg adja fel a leckét. De megbirkózom vele. A választott dalom az egyik legrégebbi, leghíresebb magyar dal, de nem árulhatom el mi az! Ha már itt vagyok az elődöntőben, akkor legyen a döntő a cél, a koboldok nagyon szeretik az aranyat!