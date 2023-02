Ráment a zenélésre a Sztárban Sztár énekesének szíve

Trap kapitányt már ismerhetik a tévénézők, különösen pedig a beatbox (szájdob) szerelmesei. Ez a különleges hangképzési technika lehetővé teszi művelője számára, hogy úgy tűnjön, egy komplett dobfelszerelés lakik a torkában. Tehát hangszerek nélkül adja az ütemet. Vasárnap este, bár sokan számítottak rá, hogy Molnár Tibor megcsillogtatja ezt a tudását, hiszen, mondhatjuk, neki ez a különleges „hangszere”, ez mégsem történt meg. Nem véletlenül.Mint ismeretes, a beatbox, vagyis a szájdobolás technikájának honi mestere nehéz helyzetbe került, hiszen éppen ez a különleges hangképzési módszer vált az ellenségévé, vagyis károsította az egészségét.

Molnár Tibor számára az éneklés jelenti a jövőt (Fotó: Máté Krisztián / Ripost)



„Abba kellene hagynom...”

- Izgulok, mert nagyjából két hete kiderült, hogy az évi háromszáz koncert miatt vagy izomrost szakadásom van a hasizmomban, vagy rekeszizom sérvem. Az orvos szerint a beatboxolást abba kellene hagynom.

De remélem, hogy nem fog véget érni a pályafutásom

- mondta még a Sztárban Sztár első adása előtt Tibor, aki a színpadon nem is csillogtatta meg egyedülálló tudását, és bizony nem véletlenül. Lapunk a műsor szünetében beszélgetett az előadóval, aki elárulta, valójában még annál is nagyobb a gond, mint amennyit eddig megosztott a nyilvánossággal.

Hazavágta a szívét...

- Azt tudom csinálni, hogy pihentetni kell a rekeszemet, ami az éneklés és sok egyéb zenei elfoglaltságom mellett nem annyira könnyű, de igyekszem. A beatbox-ot csinálom még ugye, amit most meg sem mutathatok, mert valójában az vágta haza a rekeszizmomat és a szívemet is. Sőt, főként a szívemet. Ezért az a terv a Sztárban Sztár után, hogy jön egy kényszerpihenő és a beatbox-ot pedig valószínűleg nyugdíjba kell küldenem és énekelni fogok inkább a jövőben - magyarázta Trap kapitány, aki számára nehéz volt meghozni ezt a döntést, még úgy is, hogy az egészségéről van szó.

- Fájdalmas döntés volt, de valójában 2017 óta érzem a koncertek után, hogy valami gond van. Annyira traumatizált ez az érzés, hogy annyira már nem gond megválni tőle.

Akkora a kockázat, hogy nagyobb bennem a para, mint maga a veszteség. Így azért nem olyan nehéz leszokni róla.

Bomlottak utána a nők a TV2 stúdiójában

Persze, ha már sikerült elkapnunk Trap kapitányt, beszélgettünk vele az átalakulásáról is, ami bizony meglehetősen látványosra sikerült, ráadásul erős hatást gyakorolt vele a stúdióban helyet foglaló hölgyekre. Jellegzetes hajkoronája teljesen eltűnt, Tibiből pedig egy csapásra amolyan ügyeletes szépfiú lett. - A nagy hajamat „felcsuriztuk” egy kopasz paróka alá, arra pedig szakértő kezek applikálták fel ezt a szőke ügyet. Szerintem most úgy nézek ki, mint az öcsém. Nagyjából tíz évvel lettem fiatalabb, de nem fogom ezért levágatni az eredeti hajamat. Hiszen a koboldoknak hosszú haja van és én most egy emberbőrbe bújt kobold vagyok... - mondta a TV2 szuperprodukciójának szünetében Molnár Tibor.