Tóth Andiért aggódnak a rajongók: Remélem, hogy nem esel vissza...

A szakításról szóló bejelentés annak ellenére is hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy az utóbbi napokban már sejteni lehetett, valami nagyon nincs rendben Tóth Andi és Marics Peti között. Az énekesnő péntek reggel úgy döntött, véget vet a találgatásoknak és a 24 órán át látható Instagram-sztorijában tett bejelentésében elmondta, a hír valóban igaz, már nem alkotnak egy párt.

A legutóbbi Sztárban Sztár adásában érezhető volt a feszültség

Fotó: Bors

„Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni, nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt, meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de igyekeztem nem kimutatni. Megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván, ha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljátok rám a szart, miért is ne? Én nem szeretnék szart dobálni, pedig én is tudnék" – mondta az énekesnő, akinek azóta egyre több rajongó fejezte ki az együttérzését és az aggodalmát is.

Andit féltik a követői

Vannak, akik úgy vélik, hogy az újabb botrányos szakítás olyan sokéves lelki sebeket téphet fel, amelyek már begyógyulni látszottak. Az egyik rajongója megosztotta a bejelentésről készült videót és hosszú sorokban fejezte ki az őszinte aggodalmát Andi felé.

Együtt érzek veled Andim, és őszintén nagyon nagyon sajnálom, pedig aranyos pár voltatok és összeillettetek egymással. Remélem, hogy nem esel vissza abba, ami 16-17 éves korodban volt…

– írta a Tóth Andi fan, utalva arra az időszakra, amikor az énekesnőnek szembe kellett nézni a démonjaival. Akkor a hirtelen jött siker miatt alakultak ki nála mentális problémák, mivel nem tudta azt kezelni.

Nyugtatókat és kedélyjavítókat ajánlottak nekem, de mondtam, hogy én szeretnék józan maradni. Nem akartam 17 évesen drogfüggő lenni. Úgy voltam vele, hogy ezt vagy megoldom normálisan, vagy kicsinál ez az egész

– mondta Lilu YouTube-csatornáján az énekesnő.

Az, hogy Andiért aggódnak, teljesen természetes, az viszont már elégé furcsa, hogy Peti követői is arra kérik őt, hogy béküljön ki az énekesnővel.

Hogy pontosan mi volt a szakítás oka, azt egyelőre nem lehet tudni. Egyes feltételezések szerint Andi féltékenysége és túlzott ragaszkodása vezetett a szakításhoz, ám ez kissé ellentmondásos, hiszen nem Peti volt az, aki véget vetett a kapcsolatuknak.