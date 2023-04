Lassan már nem is lehetne kerekebb: terhespocakkal állt a kamera elé Stohl Luca

Stohl Luca úszik a boldogságban, hiszen mint az köztudott, első gyermekével várandós. A kicsi nyáron fog a világra jönni, a 30 éves műsorvezető pedig a harmadik trimeszterben van.

Fotó: Facebook

Luca terhessége alatt is igyekszik odafigyelni magára és gerinctornázik, hogy elkerülje a fájdalmakat. A sok teendő mellett viszont nem maradhatott el a babaváró buli, amit az egyik barátnője szülinapjával egybekötve tartottak. Erről a kismama néhány fotót is megosztott közösségi oldalán, a posztot ide kattintva éred el. A képeken jól látható, hogy Luca pocakja lassan már nem is lehetne kerekebb!