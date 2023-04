Tényleg igaz? Durva pletyka kering az RTL sztárjáról és állítólagos pasijáról

Peller Mariann tavaly jelentette be, hogy 10 év után válik férjétől Juni Györgytől. A rajongókat derült égből villámcsapásként érte a hír, hiszen úgy tűnt idilli kapcsolatban él a házaspár, ám egyes értesülések szerint már két éve gyülekeztek a viharfelhők a fejük felett. Bár a válásról egyik fél sem szólalt meg, természetesen számos pletyka reppent fel. Például az, hogy Mariannra a szerelem is rátalált... Ennek némi alapja lehetett is, hiszen a műsorvezetőt egy félreérthető helyzetben kapták lencsevégre. Azt állították, hogy a felvételen a magyar Jason Momoával, azaz Megyeri Balázzsal látták őket csókolózni.

Meglepő pletyka kering a neten Peller Mariannról és Megyeri Balázsról Fotó: YouTube

Lapunk ennek apropóján korábban fel is kereste az érintett feleket. Akkor Balázs sejtelmesen fogalmazott, ám válaszából sokan arra következtettek, hogy valóban egy pár lehet a két híresség.

– Diplomatikusan azt mondanám, mint az amerikai politikusok: sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Mariann arra kért minket, tartsuk tiszteletben, hogy nehéz időszakon megy keresztül, ezért mást nem szeretnék mondani. Ha ő később mégis beszélne erről, akkor ez változhat – mondta tavaly a modell, azonban úgy tűnik, valami megváltozott azóta...

Perről pletykálnak

Először a Redditen ütötte fel a fejét egy meglepő pletyka, miszerint Mariann beperelhette Balázst. A kérdező semmi mást nem osztott meg az üggyel kapcsolatban, sem a miértekről nem esett szó, sem pedig arról, hogy honnan hallotta ezt az információt. Így csak találgatni lehetett, hogy ez egy alaptalan szóbeszéd, vagy esetleg egy valós történet.

A Bors azonban felkereste a két hírességet, hogy megtudjuk, mi is az igazság. Elsőként Balázst tárcsáztuk aki megköszönve érdeklődésünket időt kért, azt mondván, hogy hosszabb időt igényel az ügy kifejtése. Mariann viszont megdöbbent a hallottakon, hosszú másodpercekig csak a csend honolt a vonalban, mielőtt megszólalt volna.

Ez komoly? Nem szeretnék nyilatkozni

– válaszolt a műsorvezető, majd bontotta a vonalat.

Konkrét válasz tehát nem kaptunk a kérdésünkre, azonban mindenképpen beszédes a két fél reakciója.