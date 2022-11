Nem tagadja a pletykákat Peller Mariann állítólagos udvarlója

Két héttel ezelőtt derült égből villámcsapásként érkezett a hír: tíz év házasság után elválik Peller Mariann és Juni György. Bár az érintettek egyelőre nem nyilatkoztak a miértekről, mindenféle pletyka szárnyra kelt arról, miért romlott meg a kapcsolatuk.

Egybevágó pletykák

Egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a szomorú elhatározáshoz, ám sajtóértesülések szerint a kapcsolatukban már két évvel ezelőtt, 2020-ban kezdődtek a problémák, s bár akkor a család egysége védelmében együtt maradtak, azóta több hullámvölgyön átestek.

Egy másik bajt sejtető momentum pedig az volt, hogy idén áprilisban kétértelmű helyzetben kapták lencsevégre Mariannt. A kissé homályos lesifotókon kivehető, amint egy szórakozóhely előtt öleli, sőt, látszólag szájon is csókolja a magyar Jason Momoaként ismert Megyeri Balázs színész, kaszkadőr, természetvédelmi aktivistát. Akkor a felek azt mondták, csupán baráti ölelésről volt szó.

S hogy mi a közös ezekben a tényezőkben?

Az, hogy éppen két éve, 2020-ban jelent meg Mariann Végtelen kísértés című könyve, melyben a főhős egy spiritualitásban jártas, házas színésznő, aki beleszeret egy színészkollégájába, Johnny Blaze-be – akinek nem csak neve, de külső leírása is kísértetiesen emlékeztet Balázsra!

Diplomatikus válasz érkezett

Lapunk felkereste az igéző tekintetű férfit, hogy megtudakoljuk, mit szól a sajtóban keringő „vádakhoz”.

– Diplomatikusan azt mondanám, amit az amerikai politikusok: sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Mariann arra kért minket, tartsuk tiszteletben, hogy nehéz időszakon megy keresztül, ezért mást nem szeretnék mondani. Ha ő később mégis beszélne erről, akkor ez változhat – fejezte ki magát sejtelmesen Balázs.

Két hete elhallgatott

Lapunk próbálta elérni Mariannt is, hogy reagáljon a pletykákra, ám lapzártánkig nem válaszolt a megkeresésünkre.

Első és egyben egyetlen híradása két héttel ezelőtt egy Instagram-bejegyzés volt. Egy fekete kép, melyhez ezt a szöveget mellékelte:

„Ehhez a közlendőhöz nem illik semmilyen kép. 12 együtt töltött év után meghoztam a súlyos és nehéz döntést, kilépek a házasságomból. A helyzet önmagában is fájdalmas, szomorú és nehéz. Ezért hálásan köszönöm mindenkinek – beleértve a média munkatársait is – az emberséget, tapintatot és megértést azzal kapcsolatban, hogy egyik fél sem szeretne erről a nyilvánosság előtt beszélni.”



Ez az október 27-i bejegyzés nemcsak a válással kapcsolatos utolsó bejelentkezés: azóta egyetlen új kép sem került fel az egyébként aktív közösségi oldalra. Ráadásul a LélekKözösség Peller Mariannal című népszerű Youtube-csatornáján augusztusban jelent meg a legutóbbi videó, holott ott is havi több új interjú jelent meg eddig.

Balázs a nők zsánere

Akár igazak a róluk szóló híresztelések, akár nem: kétségtelen, hogy Megyeri Balázsnak nemcsak külseje, de intellektualitása is vonzó lehet sok nő számára. Áprilisban a Marie Claire készített vele interjút, ahol felsorolták foglalkozásait: színész, kaszkadőr, Jason Momoa első számú európai dublőre, környezetvédelmi aktivista, állatmentő, zenész, sportoló, pszichológus. Bár kaszkadőrként és színészként sok ajánlatot kap külföldről, még az Egyesült Államokból is, ám a női lapnak leszögezte: ragaszkodik Magyarországhoz, innen szeretne világsztárrá válni.

