Speciális kezelésre szorult Schoblocher Barbara a Sztárban Sztár miatt

Bár véget ért a Sztárban Sztár 2023-as évada, a versenyzők még mindig osztanak meg fotós emlékeket az elmúlt nyolc hétről. De nem csak az előadók, hanem a televíziónézők is felejthetetlen pillanatokat kaptak a műsortól.

Speciális kezelésre szorult a Sztárban Sztár ezüstérmese

Az ország házibulijában hétről hétre elképesztő átalakulásokat mutatott be Schoblocher Barbara, aki minden kétséget kizáróan az idei évad egyik legnagyobb felfedezettje. A Blahalousiana énekesnője ugyan második lett Gubik Petra mögött, de mégis győztesnek érzi magát.

Nem bántam meg, hogy elvállaltam a műsort, élveztem minden pillanatát

– mondta a Borsnak Barbara. – Hiába volt nagyon kemény nyolc hét, a végére nem is tudom, honnan vettük az erőt színpadra lépni. Barátságok születettek, amik remélem tartani fognak később is. Ráadásul egy elképesztően profi nagy stáb dolgozott azon, hogy minden egyes adásban varázslat szülessen. A sminkesek, táncosok, maszkosok is elképesztő munkát tettek ebbe bele. A döntő után el is mentem egy speciális kezelésre, mert az átalakulásaimhoz nélkülözhetetlen sminkek, maszkok nagyon igénybe vették a bőrömet, amihez eddig nem volt hozzászokva. De sebaj, pár napig nem sminkelhetek ugyan, de sikerült, amiért indultam a versenyben: hidat építettem az undergrund és a mainstream között!



Betartotta szüleinek tett ígéretét

Schoblocher Barbarát rengetegen támogatták a verseny hetei alatt. Nem csak a régi és új rajongói, de együttese, párja és családja is.

– Ígéretet tettem a szüleimnek, hogy egy élő adást megnézhetnek a stúdióban, és akkor az már legyen a döntő. Ott szurkoltak a helyszínen, ami plusz erőt adott!