Sokkoló, ami kiszivárgott: két nővel áll élettársi viszonyban a TV2 sztárja

Gedeon Burkhard neve talán nem mond sokaknak semmit, de ha megpillantjuk az arcát, szinte biztos, hogy azonnal rá fogjuk vágni, ki is ő. Burkhard több kasszasikerű német produkcióban játszott fontos szerepet, így többek között a Cobra 11 és a Rex felügyelő főszerepeit is bezsebelte. A színész nemcsak Németországban tett szert nagy hírnévre, hanem egész Európában is, hiszen rengeteg ország vásárolta meg azokat a sorozatokat, amelyekben ő szerepel. Nincs olyan ember Magyarországon, aki ne látta volna legalább a reklámját a Cobra 11-nek vagy a Rex felügyelőnek, így tehát nálunk is közkedvelt személynek számít.

Sokan nézik sorozatait. Fotó: Pexels

Botrányos dolgok láttak napvilágot a színész életével kapcsolatban

Kiderült ugyanis, hogy a múltban valóságos háremet tartott: nem a monogámia híve, így hát úgy alakult, hogy egyszerre három nővel él együtt. A 33 éves Ann-Britt Dittmarral 2019-ben ismerték meg egymást az Instagramon, és első látásra szerelmesek lettek. Korábban Ann-Britt is mindig monogám kapcsolatban élt, Gedeon által azonban megismerkedett azzal, hogy akár hárman is élhetnek együtt, szeretői viszonyban. Hamarosan ugyanis becsatlakozott kapcsolatukba a 29 éves ukrán nő, Sasha Veduta, aki vegyészként még a háború előtt költözött Berlinbe. Neki már volt tapasztalata a hármas felállással, így könnyen be tudta tanítani Ann-Britt Dittmart.

Itt azonban még nincs vége...

Nem sokkal később Gedeon édesapja elhunyt, az anyját pedig nagyon megviselte a magány. Ezért a színész azt javasolta, hogy költözzön oda hozzájuk, amit Elizabeth, az édesanya el is fogadott. Így tehát már három nővel élt egy fedél alatt Gedeon: két szerelmével és az anyjával. Az idős hölgy eleinte furcsának találta a helyzetet, azonban csakhamar megszerette a két lányt, és egyszer úgy nyilatkozott, hogy szinte már ő is szerelmes fia barátnőibe, olyan kedves lányok – emelte ki a TWN.

Gedeon nagyon bár nagyon élvezi a helyzetet, azt is mondta, hogy nemcsak szexuális harmóniáról, de lelki egyensúlyról is szó van. Így ha az egyik lány elhagyná, hogy monogám kapcsolatba lépjen, ő hagyná elmenni.

Most nem én vagyok az a nagymenő, akinek két felesége van. Ez egy igazi hármas kapcsolat, nem csak szexuálisan, hanem minden szempontból kiegyensúlyozott és mély kötelék

– mondta az 53 színész a Bunte.de-nek.