Schoblocher Barbara elmondta őszinte véleményét Bódi Gusztiról

Tetőfokára hág az izgalom húsvét vasárnap a Sztárban sztár stúdiójában, győztest hirdetnek. Schoblocher Barbara, Valkusz Milán, Gubik Petra és Oláh Ibolya közül az lesz a végső nyertes, akire a nézők a legtöbb szavazatot adják le.

Schoblocher Barbara Katona Klári utánzásával felrobbantotta a stúdiót Fotó: Máté Krisztián



Schoblocher Barbara Bódi Guszti párja lesz

A döntőben sztárduettpartnerekkel lépnek színpadra a versenyzők, a Blahalousiana énekesnője Bódi Margó bőrébe bújik.

– Fergeteges hangulatot csinálunk Bódi Gusztival, aki elképesztő egy fazon – kezdte Schoblocher Barbara. – Már a próbán is nagyon szuper hangulat volt, rengeteget nevettünk, hamar kialakult az összhang. Én egyébként magamtól sosem hallgatok mulatós zenét, de ha egy eseményen, vagy családi bulin megszólal, már éneklem is. Bódi Margó bőrébe bújni nem könnyű, fantasztikus életigenlő energia árad belőle, igyekszem ezt átadni én is a színpadon.

Reméli, a nézők a szívükre hallgatnak

Barbara az elődöntőben a maximális 100 pontot kapta, Katona Klári bőrébe bújva a zsűrit és a nézőket is elvarázsolta. Nem adja alább, ha már idáig eljutott, a döntőben is beleadja szívét-lelkét a produkciókba.

– Remélem, hogy a nézők szavazáskor a szívükre hallgatnak majd! Nem tudom, mi lesz a vége! De bármi lesz, úgy lesz jó! Tudom, mindenki ezt mondja, de tényleg így van, én már azzal nyertem, hogy szerepeltem ebben a műsorban, megismerhettem fantasztikus embereket, gondolok itt a versenyzőtársakra, de az egész stábra is. Barátságok születtek, amiket viszünk majd magunkkal.