Megható felvétellel jelentette be Rúzsa Magdi: érkezik a következő

Az egyik slágeréből klipet forgattak, amelyet hamarosan be is mutatnak. Az Elmegyek című dal máris hatalmas sikereket aratott, a klippel azonban tovább növekedhet népszerűsége. Egy kis előzetest is mutatott követőinek az énekesnő, a rajongók pedig ettől csak izgatottabbak lettek. Mindenki nagyon várja már, hogy láthassa a teljes videót.