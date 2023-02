Tízezren altatták Rúzsa Magdi babáit az Arénában

Meghitt pillanatokból nem volt hiány a hétvégén Rúzsa Magdi koncertjén, ahová ezrek gyűltek össze, hiszen ritka alkalom, hogy az énekesnőt színpadon lehet látni, mióta megszülettek a hármasikrei.

Ritkán lép színpadra Magdi, mióta megszülettek a babák Fotó: KISS ANNAMARIE

A színpadon is rájuk gondol

Magdiék egy csapásra nagycsaládosak lettek, miután egy évvel ezelőtt világra jött Keve, Lujza és Zalán. Azóta az anyukának sokkal jobban oda kell figyelnie az időbeosztásra, de szerencsére eddig sikerrel járt. Kevesebb koncertet ad és csak órákra marad távol a babáktól, anyai kötelezettségeit ugyanis mindennél fontosabbnak tartja. Kiderült, hogy Magdi az Aréna-koncertjén is gyakran gondolt a lurkókra.

– Mindenben szeretek maximumot teljesíteni, de ez most kicsit nehezített helyzet a gyerekekkel. Viszont olyan cuki csapatjátékosok, segítenek és most is ezt tették, hogy itt lehessek ezen a hétvégén.

Persze, a színpadon is folyton azon törtem a fejem, hogy vajon milyen otthoni történésről maradok le éppen.

– mesélte a Tények Plusz stábjának nevetve az énekesnő, aki igyekszik úgy szervezni az életét, hogy a lehető legtöbbet lehessen a gyerekekkel.

Tízezrek altatták együtt Magdi ikreit

A hétvégén azonban nem tudott otthon altatódalt énekelni nekik, helyette az Aréna, tízezres vendégserege énekelte el vele a kicsik altatóját.

– Segítsetek, mert majd egyszer a gyerekek is látják azt, hogy mennyien ringattuk őket álomba ma este! – hangzott a szívélyes kérés a színpadról, melyben tízezres közönségét kérte arra, hogy együtt énekeljék el a kicsik kedvenc altatódalát. S ekkor a hatalmas teremben, ahol a sötétben csupán az aprócska fények hömpölyögtek a ritmusra, felcsendült az eredetileg Horváth Charlie Könnyű álmot hozzon a szél című sikerének Magdi-féle feldolgozása. Mindenki együtt énekelte az ismert refrént a meghatódott édesanyával.

Intim pillanatok ezek, és ugyan a közönség messze áll ilyenkor tőlem, de lelkileg mégis közel kerülünk egymáshoz valahogy

– mondta Magdi.

Az énekesnő imád otthon lenni a babáival, de ha jön az ihlet, megragadja az alkalmat Fotó: Bors

Készülnek az új dalok is

Magdiéknál folyton történik valami, három kúszó-mászó baba mellett aligha jut ideje dalszerzésre – gondolnánk, azonban az anyuka erre is talál megoldást. Szerinte fentről kapja az ihletet, amit ajándéknak tekint.

– Ezeket a pillanatokat és dallamokat ajándékba kapom. A minap is például, hárman üvöltöttek egyszerre, szaladgáltunk, és mindenki valahol éppen leesett, egyszer csak belém villant egy dallam... hirtelen megálltam: várjatok, mindjárt jövök! Felszaladtam, és felénekeltem gyorsan, így született a legújabb dalunk – mesélte Magdi, aki minden este hálát ad azért, hogy ilyen szép, és tartalmas életet élhet, melyben a karrier és az anyaság egyensúlyra talált.