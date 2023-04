Peter Srámeknek megvan a véleménye a Zámbó Jimmy-féle kritikákról

Petert Srámek tudta, hogy szakmájában időnként az irigyekkel is meg kell küzdenie. Kilenc éve imádja a közönsége, és több műsorban szerepelt sikeresen, de szakmai elismerést nem kapott. Egészen idáig. Ugyanis múlt héten szombaton átvehette – első szlovákiai előadóként – a szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjat, mégpedig a néhány hónappal ezelőtt megjelent A Király című albumjáért. Az énekes a Borsnak mesélt meghatódva érzéseiről. Elárulta, hatalmas megtiszteltetés számára a díj, és nem tagadja, hogy mindig arra várt, hogy őt is elismerjék. Most már biztos abban, hogy jó úton halad. Büszke arra, hogy őt választották ki a Zámbó Jimmy életét feldolgozó fikciós filmsorozatban a legendás énekes dalai eléneklésére. A megjelenés után különösen sok kritikát kapott, de már nem foglalkozik ezzel, ám a véleménye mint mindenről, erről is meg van.

Kilenc évet várt arra, hogy szakmai elismeréssel jutalmazzák Fotó: Astro / Peter Srámek