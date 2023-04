Nem ez volt a nap ötlete! Lakatos Márk nekiment a színésznek – Videó

A divatguru saját bevallása szerint igyekszik szakítani azon trendjével, hogy az élő fába is beleköt, és a kákán is csomót keres. Nos, van még hova fejlődnie ígéretbetartás tekintetében, hiszen most éppen Kembe Sorel egy kissé poros, vagyis régi videójában talált olyasmit, amivel megszólítva érezte magát. Történt ugyanis, hogy Lakatos Márk rábukkant a színész TikTok videójára, melyben elmondta sarkos gondolatait a honi celebrendezvények vendégeiről, majd úgy érezte, hogy a hírességek felkent védelmezőjeként ki is kell állnia értük.

Lakatos Márk nekifeszült Kembe Sorelnek (is) Fotó: Bors



De mit is mondott Kembe Sorel?

– Ezek az események arról szólnak, hogy ingyen kaját és piát kapnak az emberek és kölcsönruhákban pózolnak, miközben egy pillanatig sem érdekli őket a rendezvény igazi célja – idézte saját magát legújabb videójában Sorel, majd bejátszotta Lakatos Márk róla megfogalmazott gondolatait, melyek így hangzottak:

Akkora suttyóság, amit ez a fiú magyaráz. Az, hogy fogalma sincs, hogy egy ilyen rendezvény miről szól, az biztos.

– Ezzel a populista baromsággal jönni, hogy az ingyen kajára, ingyen piára, meg a kölcsönruhára… Ezek a rendezvények pontosan azért vannak kitalálva, hogy ott az ember például a divattervezők ruháit felvegye – állította tévesen, magából kikelve Márk, akit ezen a ponton egy rövid, de velős válasszal tett helyre a színész.

– Egy díjátadó gála díjátadásra van kitalálva... – zárta rövidre Sorel, majd hálával fordult támadója felé.

– Még szerencse, hogy te itt vagy és iránymutatást tudsz adni ebben a populista, suttyó világban, de azért mutatok neked valamit – tette hozzá, mielőtt beolvasta Náray Tamás divattervező egy a témához kapcsolódó, korábbi nyilatkozatát, amivel bizony meg is adta a kegyelemdöfést vitapartnerének.

– Sosem hordanék kölcsönruhát! Ha nem telik rá, akkor minek? Ha pedig telik rá, akkor minek? Nekem nem fér bele, hogy miután XY felvette, eladjam másnak. Sem használatruha bolt, sem kölcsönző nem vagyok – idézte a színész Nárayt, majd hozzátette, ha divatról van szó, sokkal inkább tekinti relevánsnak az utóbb említett szakember véleményét, mint Lakatosét. Kembe Sorel végezetül azt is megmutatta, hogy a #Bochkor vendégei sem értettek egyet Márk kirohanásával.

Touche!