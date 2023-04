Rengetegen mocskolódnak megváltozott külseje miatt: megrázó részletek Young G Béci betegségéről

Embert próbáló évek állnak Rácz Béla, azaz Young G Béci és felesége, Rácz-Mészáros Norina mögött. A rapper minden erejével támogatta feleségét súlyos betegségében, a gondoskodást pedig ő maga is visszakapta, mikor nagy szükség volt rá.

Bécit ugyanis évek óta gyötri erős ízületifájdalom és pikkelysömör is. A Ripost-nak nyilatkozva a rapper elárulta, megismerkedésükkor vált igazán fájóvá az állapota:

− Norina már akkor is nagyon keményen helyt állt: volt, hogy ő segített ki az ágyból, én pedig vécére is csak mankóval tudtam menni. Borzasztó fájdalom volt az ízületeimben, a lábamban, kezeimben – sorolta Béci − Bár azóta sokat javult a helyzet, ez az alapfájdalom folyamatosan jelen van, már szinte hozzá is szoktam – tette hozzá Young G, aki azért hozta nyilvánosságra a történetét, hogy segítse a sorstársait. Mint mondja, egész fiatal korosztálytól kezdve idősekig, sokan írnak neki üzenetet, hogy segítsen a tapasztalataival, ajánlásaival, ő pedig ezeknek a kéréseknek eleget is tesz.

Öt éve szed különféle szteroidokat és gyógyszereket, s immár három éve vár egy speciális kezelésre: most végre elkezdhette a biológiai terápiát. A Ripost-nak elárulta, jelenlegi gyógyszere ugyan enyhíti a fájdalmát, de kellemetlen mellékhatással kell számolnia:

− Víztartó hatása van, emiatt puffadok, meghíztam, úgynevezett holdfejet csinált nekem. Rengeteg mocskolódó kommentet kaptam a megváltozott külsőm miatt, azzal dobálóznak, hogy biztos iszok vagy drogos vagyok. Sokáig figyelmen kívül tudtam hagyni a hozzászólásokat, de idegesít az idegen kommentelők tudatlansága − szögezte le a rapper, majd elárulta, Norinával való házasságát csak még jobban megerősítették a vészterhes idők.

− Más kapcsolatok már attól tönkre mennek, hogy a testiség kicsit megkopik. Mi nagyon egymásra vagyunk hangolva, ezek csak közelebb hoznak minket. Egy életre rendezkedtünk be Norinával.