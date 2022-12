Kökény Dani elárulta: Három napig ünnepeltek a győzelmét követően

Fenekestül felfordult Kökény Dani élete annak köszönhetően, hogy megnyerte a Sztárban sztár leszek! harmadik évadát – de természetesen a változások mind pozitív irányúak. A fiatal énekes nagymamájának szavaiból korábban úgy tűnt, visszafogott ünneplést tartottak Dani győzelmét követően.

Dani a Sztárban sztár leszek! fináléjában Fotó: Bors

– A színpadon gyerekpezsgővel koccintott, és a műsor utáni buliban egy pohár pezsgőt ihatott Dani, miután megnyerte a versenyt. Ennyi belefért, megérdemelte! – mesélte akkor a nagymama. Most azonban kiderült: noha a fiatal fiú alkoholt nem fogyaszt, azért alaposan megünnepelték a váratlanul jött sikert.

Három napig ünnepeltünk a finálé után.

Az egész család összegyűlt és zenéltünk, boldogok voltunk. Nagy öröm számomra az is, hogy a nagymamám ennyire büszke rám. Jövőre pedig már élhetek a nyeremény lemezszerződésemmel is. Mindent megteszek, hogy jó irányba haladjon és beinduljon a karrierem – mesélte az ifjú énekes, aki arról is beszámolt: a győzelem már most hatalmas változást hozott az életébe, melyet karácsonykor éreztek meg igazán. De hogy mi is volt ez a nagy változás, illetve miben volt más ez a karácsony, mint a korábbiak, kiderül a Bors keddi lapszámából!