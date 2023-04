Ittas vezetésért vették el Zalatnay Sarolta jogsiját!

Tavaly február kilencedikén a rend őrei a szokásos munkájukat végezték az egyik budapesti utcában: az éjszaka folyamán megállították az arra járó autósokat, hogy megfújas­sák velük a szondát, a nulla toleranciát figyelembe véve kiderítve, hogy fogyasztottak-e alkoholt. Talán még ők is meglepődtek, amikor az egyik leintett sofőr az örökifjú díva, Zalatnay Sarolta volt. Ám vele sem kivételezhettek. A hot! magazin információi szerint elővették a műszert, ami jelzett, amikor megfújta az énekesnő. Azon nyomban elvették a sztár jogosítványát, és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.

Cini tudja, hogy hibázott, de a múltat már nem tudja megváltoztatni (Fotó: hot! magazin)

„Beismerem, történt egy ilyen eset”

Hét teljes hónapig tartott, mire Cini visszakaphatta a vezetői engedélyét. Ma már újra szelheti az utakat. Ami történt, megtörtént – az énekesnő úgy van vele, hogy tanult a hibájából.

– Nos, ha anno nem is írtam ki a közösségi oldalaimra, most beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként hét hónapra be is vonták a jogosítványomat. Mi több, képzésen is részt kellett vennem, és vizsgáznom is kellett ahhoz, hogy visszakapjam a vezetői engedélyemet – kezdte a tavaly 75. születésnapját ünneplő énekesnő, majd részleteket is elárult a nem csak az ő számára tanulságos esetről. – Azt azért leszögezném, hogy nem csatak részegen ültem volán mögé aznap, de még csak kapatos sem voltam. Ugyanakkor tény, hogy volt némi, alig kimutatható mennyiségű alkohol a véremben. Tisztában is voltam vele, hogy gond lehet, hiszen egy születésnapi bulin megettem néhány szem konyakmeggyet, amivel a barátaim kínáltak, miután a pezsgőt visszautasítottam. Sajnos aznap még semmit nem ettem, így eshetett meg, hogy induláskor még dolgozott az a buta kis desszert.

Amikor a rendőr leintett, tudtam, hogy nincs mese, vállalnom kell a felelősséget. Amikor megkérdezték, hogy fogyasztottam-e alkoholt, gondolkodás nélkül elmondtam, hogy nem sokkal korábban megettem néhány szem konyakmeggyet. Annak rendje és módja szerint előkerült a szonda, és bár reménykedtem benne, hogy kellő idő telt el, nem így lett.

Hét hónap után, októberben kapta vissza a vezetői engedélyét (Fotó: hot! magazin)

„Friss a tudásom”

A sztár úgy van vele, hogy ha nem vallja be az alkoholfogyasztást, megúszhatta volna a dolgot, hiszen a rendőr felismerte őt.

– Nagyon kedves is volt, de mindig az egyenes út a legrövidebb, így meg sem próbáltam kidumálni magam. Hogy ez a jogsimba került? Hát, ez így van! Hét hónapra vonták be a vezetői engedélyemet, ami nem könnyítette meg az életemet, de beletörődtem a jogos büntetésbe, amihez persze némi pénzbeli ejnye-bejnye is társult. Aztán persze jött a tanulás és a vizsga – magyarázta az előadóművész a hot! magazinnak.

Cini hozzátette: így visszatekintve még jól is jött, hogy évtizedek után fel kellett frissítenie a KRESZ-ismereteit.

– Tavaly október 6-án kaptam vissza a jogosítványomat. Sokkal magabiztosabban vezetek, mert tényleg friss a tudásom. 1966-ban szereztem meg a jogsimat, és azóta igencsak sokat változtak a szabályok.

Most legalább stabilak az ismereteim, szóval van némi öröm az ürömben. Jó lecke is volt ez a kis intermezzo.

Korábban, ha akár csak egy kortyot is ittam, ami egyébként nem jellemző rám, sofőrszolgálatot hívtam, és sosem kockáztattam. Most már azt is tudom, hogy vezetés előtt még néhány szem konyakmeggy sem fér bele, bár a konyakmeggyről nehezebben szokom le, mint a vezetésről! Ötvenhat évig nem volt ilyen problémám, és az tuti, hogy ez volt az első és utolsó kihágásom! – jelentette ki az énekesnő.

Fotó: hot! magazin