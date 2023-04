Hűha! Hatalmasat nőtt Békefi Viki terhespocakja - Fotó

Mint ahogy a Bors is megírta: első gyermekét várja Békefi Viki és Feng Ya Ou, a fiatalok januárban jelentették be az örömhírt. Amióta megtudták, hogy bővül a család nekiálltak átalakítani lakásukat, felújítani a szobákat, már rengeteg mindent beszereztek kislányuknak.

Hatalmasat nőtt Békefi Viki terhes pocakja Fotó: TV2

A gyönyörű színésznő nagyon komolyan veszi az anyaságot: jár szülésfelkészülésre és kismamatornára is, Ya Ou-val sokat beszélgetnek arról, mi hogyan lesz. Viki közben már a harmadik trimeszterbe lépett, őt sem kerülik el a kisebb rosszullétek, a baba egyre többet mozog és csuklik is. De még az enyhe rosszullétek sem zökkentik ki a színésznőt a boldog babavárásból. És persze szerelmével azzal is tisztában vannak, hogy hiába június hatodikára van kiírva, innentől nagyjából bármikor érkezhet kislányuk, mostantól csak a babán múlik, mennyire sietős megismerkednie a világgal. A gyönyörű kismama pocakján ez meg is látszik, hatalmasat nőtt az elmúlt két hétben.

Insta sztoriban mutatta meg Viki egyre csak növekedő pocakját Fotó: Instagram

Apás szülést terveznek

Korábban a Borsnak Viki azt is elárulta, hogy bár ő szeretné, ha Ya Ou bent lenne vele a szülőszobában, még bármi megeshet.