Folytatódik az adok-kapok: Nyilvánosan üzenget egymásnak Veréb Tamás és exfelesége

Tovább gyűrűzik a balhé? Veréb Tomi és Klajkó Szandra nyilvános üzenget egymásnak! A látszólag kedves szavak mögött komoly indulatok lapulhatnak?

Veréb Tomi nyilvánosan üzent volt feleségének Fotó: Csapó Balázs

Most borult a bili

A sztárpár útjai két évvel ezelőtt váltak el: hét évig voltak együtt, 2020-ban össze is házasodtak. A váláskor igyekeztek minél diszkrétebben kezelni a részleteket, s a szakítás pontos okára nem is derült fény. Egészen mostanáig.

Szandra ugyanis nemrég új számmal jelentkezett, a Túl élem én című dalában egy kapcsolat végének feldolgozásáról énekel. A Bors felkereste a szöveg mögöttes tartalmával kapcsolatban, mire az énekesnő konkrétumokat nélkülözve, de lényegében felfedte: hűtlenség vetett véget a házasságuknak. Mint mondta:

– Bizony mindenkit elárultak az évek alatt, de túléltük, ahogyan a dal is mondja. Két hosszabb kapcsolatom volt és mindkettő így végződött. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok a szétválás és a felelősségvállalás kevés.

Szandi két év után utalt arra, hogy hűtlenség miatt ért véget a házasságuk Tomival Fotó: Klajkó Bettina

Tomi hangvétele kedvesnek tűnik. Tényleg az?

A mondatokat Tomi sem hagyta szó nélkül. Reagálásképp terjedelmes Facebook-bejegyzésben fejtette ki véleményét, melyben elárulta, valóban hűtlenség történt, melyet ő maga követett el! A továbbiakban derűsen vallott Szandráról és a kapcsolatukról, mint írja, elsők közt hallotta egykori kedvese új dalát, még tanácsokkal is ellátta, hiszen barátként állnak egymáshoz. Azt azonban sérelmezte, hogy volt felesége konkrétan célzott a párkapcsolatukra cikkünkben, hiszen korábban úgy egyeztek meg, hogy ezt nem teszik. Sértettsége tekintetében nem feltétlenül hangzik őszintének, hogy ezek után a legjobbakat kívánta a „Drága Szandinak".

Szandi válasza sem maradt el

A kommentszekcióban azonnal fel is tűnt az említett hölgy, aki hasonló kedves felütéssel indított:

– Köszönöm, Drága Tomi a biztatást és hogy támogattad a dal megjelenését és még a dal hangnemet is együtt állíthattuk be – fogalmazott, ezután megvédte magát, megmagyarázta, hogy a megállapodásuk ellenére miért is nyilatkozott a kapcsolatukról.

– Nyilván azért is lett ennyire felkapva [a Bors cikke – a szerk.], mivel a Glamour magazinnak te is nevesítve nyilatkoztál rólunk, (akkor már rég ki volt küldve a sajtóanyagom a dalról) a magán dolgokról. Arról én sem tudtam előre, főleg, hogy azt írtad, hogy egy nap leültünk és megbeszéltük, és nem akartál senkit átverni. Nyilván sokan olvasták és egyértelmű volt, hogy valami nem oké, a kettő nem egyezik. Kértem, hogy beszéljünk róla. De nem reagáltál. A hülye megérzések… ismersz! – folytatta Szandra, aki ezzel elárulta: Tamás volt, aki először szegte meg a megállapodásukat, miszerint nem nyilatkoznak a kapcsolatuk részleteiről! Zárásképp ő is kedves szavakkal búcsúzott, utolsó mondatát érezhetjük azonban kissé gúnyosnak is, amiért Tomi maga is elkövette azt, amiért most Szandit korholja:

– Sok mosolyt, köszönöm, hogy megosztottad! A lényeg, hogy magunkkal legyünk egységben, a többi csak plusz extra!