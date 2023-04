Súlyos milliókat kér érte: kukkants be Dukai Regina álomotthonába!

Öltözködése és sminkje sokat elárul Dukai Regináról. A 39 éves modell-énekesnő sok más hazai hírességhez hasonlóan rendszeresen dokumentálja az életét Instagram-oldalán. Az elmúlt években közzétett fotói között rengeteg olyan felvételt találhatunk, amelyek otthonában készültek. Régi influenszerként gyakran reklámoz ruhákat vagy a szépségipar különböző termékeit, melyek befotózásához rendszerint lakását „használja”. Biztos követői közül sokan emlékeznek azokra a fényképsorozatokra, amikor az egyik ruhamárkának az összes darabját egyesével vette fel és fényképezte le a lakása egyik szegletében található tükör előtt. Vagy arra, amikor épp egy csodálatos desszert végeredményét mutatta meg a konyhájában.

Ezeket a posztokat elnézve egyet biztosan megállapíthatunk, az Instagram egyik legkedveltebb hazai szereplője a tisztaságot árasztó fehér szín rabja, ami az otthonának a meghatározója. A mosogatóban hegyekben álló mosatlant, kicsorduló szennyes-tartót, az előszobában sorakozó cipőket ne is keressünk! Az ő esetében igaz a közmondás, rend a lelke mindennek, hiszen csak ott folyhat eredményes munka, ahol nincs kupi, ez teszi igazán kiegyensúlyozottá az embert.

Regina élete az utóbbi egy évben nagyon megváltozott: feleség és édesanya lett Fotó: Metropol

Regina most megválik álomotthonától, bizonyára ennek az egyik oka az, hogy időközben családot alapított. Tavaly előtt decemberben jelentette be, hogy párja közel 3 év után megkérte a kezét, a gyűrűjét is egy bejegyzésben mutatta meg. Tavaly pedig újabb csodálatos hírrel jelentkezett: gyermeket vár.

A nagy bejelentések ezzel még nem értek véget, ugyanis kislánya születése előtt – aki tavaly decemberben jött a világra – összeházasodott szerelmével.

Férjével azóta új otthont vásároltak, ezért is vált eladóvá a modell korábbi lakása, ahol éveken át élt és álmodozott a családalapításról, a terveiről. Ezért pedig súlyos milliókat kér, közel 65 millió forintot kell fizetnie annak, aki birtokba venné a másfél szobás, 45 négyzetméteres budapesti, közelebbről rákosszentmihályi csodalakot.

Dukai Regina eladó rezidenciáját ide kattintva lehet megcsodálni, mielőtt az új tulajdonos birtokba venné.