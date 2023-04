"Igen! Császárral szültem!" - meglepő részleteket árult el Dukai Regina gyermeke születéséről

Dukai Regina gyönyörű és tehetséges, éppen emiatt sok kíváncsi szem szegeződik rá. Ő azonban gondosan elrejtőzik ezen kíváncsi szemek elől, mert bár a szakmáját kitűnően műveli, a magánéletét semmiképpen nem szeretné megosztani a nagyvilággal. Éppen emiatt meglepő, hogy milyen kulisszatitkot árult el a szüléséről.

Dukai Regina gyönyörűbb, mint valaha. Fotó: TV2

Nagyon keveset tudunk Dukai Regina családi életéről. Korábban sokat pózolt menyasszonyi ruhákban, ugyanis modellkedett, ugyanakkor a saját menyasszonyi ruhájában soha nem láthattuk, és a férjéről sem tudunk semmit. Pedig megházasodott, és a szerelmüknek gyümölcse is lett. 2022 augusztusában jelentette be, hogy babát vár, 2022 decemberében pedig meg is született a kicsi. Ennél többet azonban nem tudtunk... Legalábbis eddig.

Most ugyanis Dukai Regina egy fotót mutatott, amelyen egy heg bukkan fel. Ez azt mutatja, hogy a csinos modell császármetszéssel hozta világra gyermekét. Április a császármetszés hónapja, ezért több híresség is megemlékezett arról, hogy milyen erősnek kell lenni a szülésnek ehhez a fajtájához is. A modell egy hosszú gondolatmenetben fejtette ki, hogy mit gondol a császárosok elleni vádakról, és hogy ő miként vélekedik erről a szülésről:

Igen! Császárral szültem! Van még kérdés?

-kezdte bejegyzését Regina, majd olyan mondatokkal folytatta, amiket a császárral szült anyukák nap mint nap megkapnak:

“Ugye tudod, hogy a statisztikák kimutatták, hogy a császáros gyerekek és az Anyukájuk között nincs olyan nagy kötődés, mint a természetes úton született babáknál?

“Ugye tudod, hogy végül is ez nem is szülés?”

“Végül is akkor Te nem is szenvedtél meg ezért a gyerekért?”

"...vajon az illető, aki felteszi ezeket a kérdéseket (legyünk jó fejek és tételezzük fel, hogy mindezt pusztán jóindulatból teszi) tisztában van vele, hogy milyen sérüléseket okozhat egy amúgy is érzelmileg felfokozott állapotban lévő Édesanyánál? El akarják hitetni,hogy emiatt kevesebbek vagyunk és sajnos vannak, akik el is hiszik! Na ez viszont nem pörög le rólam!Ha tehetném mindenki elé pajzsként állnék fel,hogy megvédjem őket ezektől a megjegyzésektől"

-írta a posztban, ami azért is született meg, mert április a császármetszés hónapja.

A fotót és Regina megható írását IDE kattintva lehet megtekinteni