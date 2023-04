Szívszorító állapotok uralkodnak Dobos Attila sírjánál - fotó

Ma ünnepelné 82. születésnapját Dobos Attila táncdalénekes, zeneszerző, akinek olyan slágerek fűződnek, mint az Isten véled édes Piroskám, a Kövek a vízparton, vagy a Rózsák illatoznak. A zenész legenda tavaly január 4-én hunyt el hosszú betegség után tüdőgyulladásban. Dobos Attila aktív éveiben olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Zalatnay Sarolta, Korda György, vagy Mary Zsuzsi. Utóbbival még házasságot kötött, és egy lányuk is született. Dobos Attilát tavaly január 25-én a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Igaz szerelmük volt az övéké Fotó: TV2

Egy év után megsüllyedt a sír

A Ripost munkatársa a zenész születésnapjának az évfordulója előtt kilátogatott a temetőbe, ahol megdöbbentő kép fogadta. Láthatóan rendszeresen gondozva van a sírhely, hiszen friss virágok, mécsesek, fenyőkéreg, és terméskő is ékesíti. Valami azonban történhetett a nyughellyel, mert a közepe megsüllyedt vagy beszakadhatott. A mélyedés feltehetően a márciusi és áprilisi esőzésnek köszönhetően keletkezett. Dobos Attila családjához közelálló ismerős elmondta lapunknak, hogy egykori menyasszonya nem tudja gondozni a sírt.

Korábban Erzsó mindig rendben tartotta a nyughelyet, de úgy hallottam már nem fog annyi időt ráfordítani. Mert a család meg sem köszönte neki, hogy ez idáig mindig szakított időt egykori szerelme emlékhelyének a gondozására

– árulta el nekünk az ismerős. Hogy pontosan mi történhetett azt sajnos nem tudta megmondani.

Így néz ki Dobos Attila sírja egy év után Fotó: Bors

Nem enyhül a gyász fájdalma

Dobos Attila utolsó szerelme Hatvaniné Erzsó korábban már elmondta a Borsnak, hogy nem enyhül a fájdalma egy év után sem, szerelme nélkül. Hiszen rengeteg közös emlék Attiláról, keserédesen hasítanak bele nap mint nap gyászoló szívébe. A neves évforduló előtt azért Erzsó is meglátogatta a temetőben kedvesét, és friss virágot is vitt a sírra.

– Vittem az én Drágám sírjára virágot, még most is nagyon hiányzik nekem. Mindig is ő marad az én szerelmem, mindent megteszek, hogy egykori álmait valóra váltsam – fűzte hozzá.