Covid-árvákon segít a koronavírusban elhunyt Kóbor János lánya

Fantasztikus érzelmi intelligenciára vall, ahogyan a 16 éves Kóbor Léna és édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka a család legfájóbb történését a köz javára fordítja: életük legnehezebb időszakán vannak túl Kóborék, hiszen 2021 év végén elveszítették Kóbor Jánost, a családfőt, a férjet, az apát. A magyar könnyűzene világhírű ikonjának, a vérbeli zenésznek mindig is nagyon fontos volt a zene, a színpad, de a legfontosabb a család. Mecky késői gyermeke, Léna nagy büszkesége lenne édesapjának, hiszen nemcsak gyönyörű, de tehetséges is: édesapja nyomdokaiba lépett, a Gyöngyhajú lány balladája című musicalben főszerepet kapott nemrégiben.

Lénát napirendje reggeltől estig elfoglalja, de imádja minden percét! (Fotó: Kóbor Léna)

Liciten lehet megvenni Mecky kedvencét

Léna tehát nem az átlagos tinik életét éli, tanul, főszerepet játszik, próbákra jár, és elindult a felnőtté válás útján is. Nagyon szeretne vezetni tanulni, most, hogy már elmúlt 16 éves, hamarosan a jogosítványt is megkaphatja. Ennek kapcsán mesélte el a fiatal lány, hogy a család tervei messzebb nyúlnak még a jogsinál is.

– Vágyom rá, hogy vezethessek, szeretem a dolgokat kézben tartani. Biztos vagyok benne, hogy leteszem a jogosítványt, ennek anyu is örülni fog, hiszen most mindenhová ő visz, így az neki is nagy könnyebbség lenne, ha egyedül is mehetnék – kezdte üde hangon a telefonban Léna, és azzal folytatta, hogy édesapja mellett is imádott utazni a kocsiban, olyan jó sofőr szeretne lenni, mint ő volt.

– Apukán nagyon jól vezetett, emlékszem, ahogyan a Balatonra utaztunk együtt, vagy például mindig ő vitt iskolába is! – nosztalgiázott Léna. Méghozzá nem is akármilyen járgánnyal járt az ikonikus zenész, stílszerűen egy Opel Omega volt Mecky kedvence.

Rengeteg szép emlék köt ehhez a kocsihoz, most anyuval mégis úgy döntöttünk, hogy elárverezzük az autót, és a pénzt a Covid-árváknak ajánljuk fel. Valahol én is egy Covid-árva vagyok

– tette hozzá halkan Léna.

Mecky imádott kocsiját licitre bocsájtják, a pénzt jó célra szánja a család (Fotó: Kóbor-Deme Zsóka)

„Az egész életem erről szól!”

Hatalmas és szívmelengető gesztus ez, és ez a kicsi lány ezzel a saját örökségéről mond le idegenek javára, azonban Lénácskához híven, most is korát meghazudtoló felnőttes módon gondol másokra.

– Anyukám találta ki egyébként, és én egyből rajongtam az ötletért. Apu nagyon szerette ezt a kocsit, és biztosan nagyon örülne, hogy jó célt szolgál majd, és jó kezekbe kerül – mondta Léna. A tinilány egyébként már pontos napirenddel éli napjait, gimnazista és nagyon komolyan veszi az iskolát. Mindig kihangsúlyozza, hogy mindenképpen diplomát szeretne szerezni, habár a színpad is nagyon vonzó számára.

Imádom a mostani életem: énekórák, táncórák, különóráim vannak mindennap.

– Nagyon jó a színházi stáb is, akik mindenben támogatnak. Szabó Máté hasznos tanácsokkal lát el a próbák alatt, és a szerepem szövegét már meg is tanultam, de még csiszolgatni kell, úgyhogy ezzel kelek, ezzel fekszem! Az egész életem erről szól! – nevetett a telefonban Léna lelkesen.

Így készül a májusi bemutatóra a 16 éves lány, a darab írója-rendezője, Pozsgai Zsolt segíti (Fotó: Kóbor Léna)

Léna az egyediségre törekszik a színpadon

Kóbor János lánya, Léna már nagyon várja első bemutatkozását, amellyel egy gyerekkori álma fog valóra válni. Kiskora óta a zene világában nőtt fel, és ez az életét jelentősen befolyásolhatja. Biztos benne, hogy édesapja, Kóbor János büszke lesz rá a fellépéskor, és a próbák alatt is segíteni fogja majd. De emellett kis félelem és izgalom is van benne, hiszen érzelmileg sem könnyű elhunyt apukája dalait énekelni, azt pedig semmiképpen nem szeretné, ha összehasonlítanák előadásmódjaikat.

– Apukám mindig azt mondta, hogy a színpadon a legfontosabb az egyediség. A tőlem telhető legjobban szeretném kihozni magamból a három dalban, amit énekelek, a Hűtlen barátot, a Hollót, és a 16 évesen-t, amit miattam tett be a dalok sorába a mű írója és rendezője, Pozsgai Zsolt. Ez külön nagyon megható számomra – mesélte Léna, aki színésztársaival együtt nagyon készül a musical csepeli bemutatójára, melynek nem egészen egy hónapon belül lesz a premierje.

Vona Tibor, a darab producere a Kóbor lányok ölelésében (Fotó: Kóbor Léna)