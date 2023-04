Börtönbe küldenék a farkasgyilkos vadászt a magyar hírességek

Hatalmas a felháborodás annak a vadásznak az ügyében, aki lelőtte a híres farkast, amit egy ideje már figyelt a magyar média. A farkas 2021-ben született, jelölt és GPS-technikával követett vadállat volt. Svájcból indult, és közel két év alatt Ausztrián keresztül Magyarországra vándorolt. A vad a budai agglomerációban is megfordult, ahol átúszta a Dunát is. Onnan a Bükkbe vándorolt, ahol megérezhette a friss magyar hegyi levegőt, majd az útja Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ért véget, pontosabban Hidasnémetinél, ahol egy sportvadász lelőtte a jelölt állatot. Az értesülések szerint a vadász hivatalosan is a vadásztársaság tagja, vagyis elvárható lett volna, hogy ismerje a vadászat szabályait. Természetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség!

Árpa Attila rajong a farkasokért. Fotó: Markovics Gábor

Nemzetközi felháborodást gerjesztett az eset, az állatvédőkön túl hazánk ismert emberei közül is többen felszólaltak .

Árpa Attila kiborult a hír hallatán

Amint megtörtént az eset, Facebook-on kelt ki magából a színész, aki nagyon reméli, hogy megbüntetik a tettest.

Remélem, hogy elnyeri a méltó büntetését. Szégyen vadászként, emberként.

Joshi Bharat nagy igazsága azsága

A műsorvezető Instagram-oldalán osztott meg egy értékes gondolatot.

Ugyanolyan joguk van ezen a földön élni, mint bármelyik embernek.

- jegyezte meg Joshi, aki szerint a farkasokat csak csodálni lehet és bizonyos szempontól tanulhatna tőlük az ember.

Joshi Barath szerint, az állatoknak is joguk van az élethez. Fotó: Schumy Csaba / DFP

Kapócs Zsóka rács mögé küldené a vadászt

Kapócs Zsóka nyíltan vállalja véleményét a szörnyű esteről - Ez az ember egy barom! Amikor megláttam a hírt, mélységesen szomorú lettem, először el sem hittem. Azt akarom, hogy letöltendő börtönbüntetést kapjon az illető, ennek érdekében azonnal aláírtam a petíciót! - mondta a Borsnak Zsóka, aki azt is elmagyarázta, hogy a farkas valószínűleg párkeresés miatt bandukolt ilyen sokat.

Kapócs Zsóka nem kegyelmezne a vadásznak. Fotó: Instagram

Bodrogi Gyula szerint, az elkövető nem nevezhető vadásznak

- Nem tartom vadásznak az ilyen embert! Én, mint vadász teljes felelősséggel ki merem nyilvánítani, hogy minden esetben kapunk jelzést és küldünk jelzést olyan vadakról, amelyet nem szabad lelőni, akár figyelni kell rá és meg kell védeni. Ez az ember nem vadász és ez az eset alapján nem szabadna elítélni a vadászatot - magyarázta a művész, akit lelomboz a tettes szakmaiatlanság.