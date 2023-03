Eltűntek a nők Árpa Attila életéből: „Kimondhatjuk, cölibátusban élek”

Árpa Attila régen azonnal felkapta a telefont, ha kerestük őt, most öt nap elteltével hívja vissza munkatársunkat azzal, hogy „bocs, látom, hogy kerestél, mizu?” Amikor azt kérdeztük tőle, hogy mitől ilyen elfoglalt és hogy van, nevetni kezd.

Árpa Attilának most nem hiányzik egy kapcsolat Fotó: Markovics Gábor

A válaszom röviden annyi lenne, hogy jól, és nem véletlenül vagyok eltűnve, majd szólok, ha van velem valami, addig is k..játok be!

A színész-rendező természetesen nem támadólag lépett fel, egyszerűen a maga fanyar humorával igyekezett érzékeltetni, hogy jól esik neki most a média-csend, nem keresi a megjelenés lehetőségét.

Szemmel láthatóan jó érzi magát nő nélkül

Az önkéntes elvonulás a humorérzékének is jót tett, hiszen a következő kérdésünkre, miszerint a posztjaiból úgy tűnik, hogy nagyon jól érzi magát szingli férfiként, és ez igaz-e, szintén a humor nyelvén szólalt meg:

Nincs magánéletem, egyáltalán nincs. Annyira, hogy még szinglinek sem mondhatom magam. Egyszerűen nincs késztetésem arra, hogy párkapcsolatban éljek.

– A Nagy Ő után, ahol mint ismeretes, nem sikerült megtalálnom az igazit, voltak próbálkozásaim, de az egész nem tartott tovább pár napnál. Rájöttem, hogy az életem jelenlegi szakaszában ez most semennyire sem fontos. Regisztráltam például a Tinderre, ahol három nap után letiltott a rendszer, mert kamuprofilnak jelölték meg az oldalam. Nem is bánom. Aztán, ha meglátok egy csinos nőt a közösségi médiában, eszemben sincs ráírni, nem akarok ismerkedni. Nem vonz egy új ember és az ő új szokásai, a rigolyái, a megismerés izgalma. Másképpen töltődöm most.

Kimondhatjuk, cölibátusban élek.

Árpa Attila persze nem zárkózott be a szobájába, sőt! Aktívabb életet él, mint az elmúlt években.

– Ha nem dolgozom, akkor a kislányommal vagyok, sok időt töltünk együtt, ami a világon a legfantasztikusabb dolog. Aztán vannak barátaim, akik évtizedek óta mellettem vannak, esetleg velük bandázom, de leginkább három állandó kapcsolatról tudok beszámolni, ők a Disney az HBO Max és a Netflix. Ismét teljes gőzzel a filmezéssel foglalkozok, színész vagyok, rendezek és forgatókönyveket írok. A filmes szakmámat egyébként sosem hagytam abba, még akkor sem, ha az utóbbi időben egy kereskedelmi televízió két valóságshow-jában is szerepeltem. (Dancing With The Stars, Nagy Ő) Mondom ezt csak azért, mert sokan hajlamosak azt hinni, hogy onnan kell/lehet engem ismerni.

A volt felesége, Tomán Szabina segíti a fogyásban

A színész-rendező a lelki feltöltődés mellett újra rátalált az aktív életre, sportol és odafigyel az étkezésére is. Érdekes módon ez utóbbiban a volt felesége, Tomán Szabina segíti őt.

Feltételezem, csak a külső szemlélő számára furcsa, hogy Szabina segít, hiszen kifejezetten jó, baráti viszonyban maradtunk a válásunk után is.

– magyarázta Árpa Attila. – A cége termékei segítik a fogyásomat, és azt, hogy mozgással kiegészítve visszanyerjem a régi kondimat.

Elszaladt a ló vele az utóbbi időben

És, hogy miért ez a nagy változás? Árpa Attila az elmúlt években a két végén égette a gyertyát, sokat bulizott, az egyik ilyen összejövetel miatt került az elhíresült drogperbe, ahol másodrendű vádlottként állt a bírái előtt, és amiben végül drogbirtoklásért ítélték első fokon pénzbüntetésre. A fizikai állapotával nem sokat törődött, hanyagolta az edzéseket…

Árpa Attila az ügyvédjével, az ügye egy korábbi tárgyalásán Fotó: Markovics Gábor

– Azt gondolom, hogy egy alkotó embernek ki kell égnie ahhoz, hogy újra tudja építeni magát. Nálam most jött el ez a kiégésállapot, újra meg kell találnom magam és az utam.

A drogperrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy továbbra is fenntartom, hogy nem vagyok bűnös, csak annak akartak láttatni.

Nemsokára jön a másodfok, ahol ítélethirdetés is lesz, ami remélem végre tisztáz engem. Ennek az időpontja egyébként még nincs kitűzve.