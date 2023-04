Ábel Anita drámai vallomása a Szomszédokról: Ma már nem vállalnám, én nem vágytam oda - Videó

Ábel Anita már gyerekként is sok filmben játszott, mégis ha meghalljuk a nevét, szinte egyből a Szomszédok Mágenheim Julcsijaként jelenik meg a szemünk előtt. Ennek ellenére most mégis meglepő titkot árult el a színész-műsorvezető a népszerű sorozatban való szerepléséről.

A színész-műsorvezető ma már nem vállalná el ikonos szerepeét Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Ábel Anitát mások mellett olyan produkciókban láthattuk, mint A szeleburdi család, Dögkeselyű vagy a Linda, neve mégis a mára már kultikusnak számító Szomszédok szériával forrt össze. A tévés elmondása szerint azonban ma már semmiképp sem vállalná Mágenheim Julcsi szerepét, amire nyomós oka van.

Nem vállalnám. Ha tudnám, mivel jár, nem. Ez egy nagyon nagy félreértés, és ezért nagyon dühös tudok lenni, mert az emberek így gondolkoznak. Én nem vágytam oda. Én szerettem forgatni. Előtte dolgoztam fantasztikus rendezőkkel, nekem ez egy ugyanolyan munka volt, mint a Legyél te is Bonca!, A szeleburdi család, a Gyertek el a névnapomra, a Viadukt, és még sorolhatnám azokat a filmeket, amikben gyerekként játszottam

- magyarázta a színésznő Kadarkai Endre a Szavakon túl című műsorában. Majd azzal folytatta:

Engem kiválasztottak egy féléves sorozatra. Én nem vágytam oda, szerettem ezt csinálni. Ugyanúgy, mint a gyerekszínészek, akik imádnak énekelni, táncolni a színpadon, én imádtam forgatni. Nekem ez olyan volt, mint másnak az élsport.

Anita azt is elmondta, hogy háromszor is próbált kiszállni a sorozatból, azonban egyrészt a rendező, Horváth Ádám nem engedte, másrészt pedig az is komoly nyomást helyezett rá, hogy 17 éves korában ő lett a család fő kenyérkeresője, miután édesapja elhunyt. Mint mondta a bátyja egyetemista volt, édesanyja pedig háztartásbeli, így nem tehette meg, hogy csak úgy kiszáll.