Évtizedek után tér vissza a sorozatokhoz Ábel Anita: Itt láthatjuk legközelebb

Noha az utóbbi időben műsorvezetőként láthattuk a képernyőkön, aligha kell bárkit is emlékeztetni arra, hogy 1987-ben a Szomszédok című, mára már ikonikussá vált teleregény Mágenheim Julcsijaként ismerhettük meg Ábel Anitát. Arról maga is beszélt, hogy az 1999-es finálé óta nem szívesen hozza szóba a sorozatot, főképp, hogy már út közben is szerette volna maga mögött hagyni karakterét, ám végül mégis maradt végig.

Ábel Anitát idén nyárig a Life TV reggeli műsorában láthatták a tévénézők Fotó: Végh István

Alighanem ennek is köszönhető, hogy azóta – leszámítva egy 2019-es epizódfeladatot A mi kis falunkban – nem vállalt színészi munkát, most azonban visszatér régi hivatásához: a TV2 Hazatalálsz című sorozatában kapott szerepet. Úgy tudni, a forgatások már meg is kezdődtek – írja a Blikk.

– A TV2 vadonatúj napi sorozatának forgatásai a napokban kezdődtek. Büszkék vagyunk rá, hogy a fiatal tehetségek mellett népszerű művészek is erősítik a Hazatalálsz színészcsapatát, akik közül az egyik Ábel Anita. Hamarosan a többi szereplő kilétére is fény derül – írta a lapnak a csatorna. A széria egyébként horvát licensz alapján készülő, helyzetkomikumokra és gegekre épülő vígjátéksorozat lesz.