12 éve együtt: ezzel a képpel ünnepli házassági évfordulóját Katalin hercegné és a Vilmos herceg

Friss képet tett közzé Vilmos herceg és Katalin hercegné a házassági évfordulójuk alkalmából. 2011-ben ezen a napon kötött házasságot a mostani walesi herceg és hercegné a Westminster-apátságban. Ma ünneplik együtt 12. évfordulójukat, mindössze egy héttel Károly király koronázása előtt.

A Matt Porteous által készített fotón a hercegi pár a kék ég alatt biciklizik egy napsütötte mezőn. A képpel a környezetvédelmi munkájukra is igyekeznek felhívni a figyelmet.

12 years ❤️



📸 @mattporteous pic.twitter.com/i5xI9kkPl7 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2023

A rajongók azonnal jókívánságaikról biztosították a hercegi párt a bejegyzés alatt.

Katalin és Vilmos mögött is kemény év áll, Harry herceg nem győzte pocskondiázni őket a nyilvánosság előtt. Egy, a királyi család életéről szóló könyv pedig több részletet is közölt a magánéletükről. Többek között azt, hogy Katalin hercegné azért (is) utálja Meghan Markle-t, mert miatta nem tudott elbúcsúzni II. Erzsébet királynőtől. Ugyanis nem mehetett a skót birtokra azért, hogy Meghannak se legyen joga odamenni.